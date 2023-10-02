ولي العهد ينشر فيديو للاعب التنس شلباية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، فيديو للاعب التنس عبدالله شلباية، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه مساء أمس الأحد، بفوزه بلقب بطولة تشارلستون الأميركية ضمن بطولات الـ تشالنجر ذات الـ 75 نقطة.
ونشر سمو ولي العهد عبر حسابه في الانستغرام الاثنين، فيديو يظهر لحظة فوز شلباية في المباراة النهائية على حساب الأمريكي أوليفر كروفورد، ويحتل بذلك المرتبة 374 ضمن رابطة اللاعبين المحترفين للتنس ATP.
وأصبح شلباية ( 19 عاماً) أول لاعب أردني يُحقق لقب ضمن بطولات التشالنجر للتنس.
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