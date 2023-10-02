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ولي العهد ينشر فيديو للاعب التنس شلباية

10/2/2023 7:12:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، فيديو للاعب التنس عبدالله شلباية، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه مساء أمس الأحد، بفوزه بلقب بطولة تشارلستون الأميركية ضمن بطولات الـ تشالنجر ذات الـ 75 نقطة.


ونشر سمو ولي العهد عبر حسابه في الانستغرام الاثنين، فيديو يظهر لحظة فوز شلباية في المباراة النهائية على حساب الأمريكي أوليفر كروفورد، ويحتل بذلك المرتبة 374 ضمن رابطة اللاعبين المحترفين للتنس ATP.


وأصبح شلباية ( 19 عاماً) أول لاعب أردني يُحقق لقب ضمن بطولات التشالنجر للتنس.


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