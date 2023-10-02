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بسبب إصابة ميسي الغامضة.. إنتر ميامي في مرمى الانتقادات

10/2/2023 7:12:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثارت إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الجدل في أوساط كرة القدم الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بالحضور الجماهيري.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي يعاني من إصابة في وتر الركبة، وهو الأمر الذي نفاه المدير الفني الأرجنتيني تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي.

وخرج مؤخرا هيركوليس غوميز، لاعب منتخب أمريكا السابق، في كأس العالم 2010، ليوجه انتقادات قوية إلى إنتر ميامي، بسبب عدم وضوحه بشأن الإصابة التي تعرض لها ميسي.
ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، التغريدات التي نشرها غوميز عبر حسابه على موقع "إكس"، والتي أشار خلالها إلى إنتر ميامي يخفي سبب غياب ميسي، ليدفع الجماهير لشراء التذاكر.

وكتب هيركوليس: "عدم الكشف عن مدى خطورة الإصابة في إنتر ميامي شيء، لكن تقييد الناس لبيع التذاكر والإعلانات شيء آخر".

وأضاف: "إذا اعتقد الناس أن هناك إمكانية لمشاركته (ميسي)، فسوف يصرفون المال لرؤيته.. بكل بساطة".

وطلب غوميز من رابطة الدوري الأمريكي الإعلان عن الإصابات.

وقال: "يتعين على الدوري الأمريكي لكرة القدم أن يفرض الكشف عن الإصابات كما هو الحال في اتحاد كرة القدم الأمريكية، حيث يتم صرف الكثير من الأموال على هذه المعلومات الحساسة، سواء في الكتب الرياضية أو المبيعات".

وغاب ميسي عن 3 مباريات لإنتر ميامي منذ تعرضه لإصابة أمام تورونتو، ورغم ذلك ترك المدرب تاتا مارتينو المجال مفتوحا أمام إمكانية مشاركة بطل العالم حتى اللحظة الأخيرة.

ملاعب

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