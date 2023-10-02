Monday, 02 October 2023 04:44 GMT

الأسهم الأوروبية تستهل الربع الأخير من 2023 على مكاسب

10/2/2023 7:12:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهلت الأسهم الأوروبية، خلال الربع الأخير من عام 2023 على تحقيق مكاسب، اليوم الاثنين، بعدما تجنبت الولايات المتحدة الدخول في إغلاق حكومي، فيما يترقب المستثمرون بيانات نشاط المصانع للحصول على مؤشرات حول أداء الشركات في منطقة اليورو.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، بعدما أنهى الربع الثالث منخفضاً نحو 2.5 % الجمعة الماضية.


وقفزت العقود الآجلة بعدما أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون تمويل مؤقت في وقت متأخر من يوم السبت الماضي، ما أدى إلى تجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية.

MENAFN02102023000208011052ID1107173926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث