الأسهم الأوروبية تستهل الربع الأخير من 2023 على مكاسب

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - استهلت الأسهم الأوروبية، خلال الربع الأخير من عام 2023 على تحقيق مكاسب، اليوم الاثنين، بعدما تجنبت الولايات المتحدة الدخول في إغلاق حكومي، فيما يترقب المستثمرون بيانات نشاط المصانع للحصول على مؤشرات حول أداء الشركات في منطقة اليورو.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، بعدما أنهى الربع الثالث منخفضاً نحو 2.5 % الجمعة الماضية.
وقفزت العقود الآجلة بعدما أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون تمويل مؤقت في وقت متأخر من يوم السبت الماضي، ما أدى إلى تجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية.
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