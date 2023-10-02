وزير التربية: المطاعيم التي تعطى لطلبة المدارس آمنة والحصبة مرض خطير جدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة أن المطاعيم التي تعطى للطلبة في المدارس آمنة وموثوقة.

وقال محافظة خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، إن الشركة التي تنتج المطاعيم موثوقة وقدمت التقارير التي تثبت مأمونية المطاعيم كما أنها مجربة على مدار سنوات.

وأضاف أنه من المؤسف التضليل الذي يواجه الحملة الحالية مما تسبب بإثارة الخوف لدى الطلبة وذويهم، داعيا إياهم إلى اتخاذ القرار المناسب بشأن المطاعيم والحصول عليها حفاظا على سلامتهم.

وأشار إلى أن الحصبة مرض خطير جدا وقد تسبب الشلل نظرا لخطورتها على الأطفال وقد تهدد حياتهم.