كيف تزيلين العلكة من شعرك دون مقص؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المشكلات المزعجة التي تصادفها بعض النساء من وقت لآخر هي التصاق العلكة في خصل شعرهن ؛ ما يضعهن أمام اختبار صعب لإزالة العلكة دون المساس بشعرهن.



ونظرًا لمدى الضيق الذي تشعر به النساء حال اضطرارهن لقص شعرهن من أجل إزالة العلكة بعد فشل كل المحاولات، فإننا نوضح في هذا المقال مجموعة طرق فعالة يمكنك الاستفادة منها بهذا الخصوص لو تعرضت لذلك الموقف المثير للانزعاج، وحينها ستتخلصين من العلكة بسهولة.



إليك طرقا مجربة تساعدك على إزالة العلكة من شعرك دون استخدام المقص:



1- الخل

يقدّم الخل العديد من المزايا بالنسبة للخصل، بما في ذلك إزالة العلكة غير المرغوب فيها، لأن الحمضية تفيد في إذابة العلكة، ثم تُسهّل عملية إزالتها على أفضل ما يكون.

ويمكنك استخدام الخل بمفرده أو مزجه مع الماء، على حسب نوع شعرك، علما بأن الخل المخفف بالماء هو الخيار الألطف مع الشعر الناعم، الشعر المصبوغ أو الشعر الذي كان مصابًا بتلف فيما سبق.



2- مكعبات الثلج

واحدة من أفضل الطرق التي يمكنك الاستعانة بها لضمان إزالة العلكة من الشعر بكل سهولة، إذ ثبت أن تعريض العلكة لأجواء باردة تصل لمرحلة التجميد تساعد على تصلبها بدلًا من التصاقها.

3- الزيوت الطبيعية

يمكن للزيوت الطبيعية، مثل: زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت الخضروات، أن تساعد على تقليل درجة التصاق العلكة، وهو ما يجعلها مثالية لإزالة العلكة غير المرغوب فيها من خصل الشعر.



4- زبدة الفول السوداني

تتسم زبدة الفول السوداني بكونها مصدرًا غنيًّا بالزيوت الطبيعية التي يمكنها أن تساعد على إزالة العلكة غير المرغوب فيها، بما يعني أنها من العلاجات المنزلية التي يسهل استخدامها وتحقيق نتائج إيجابية من ورائها، لاسيما فيما يخص إزالة العلكة من الخصل بأقل خسائر ممكنة.



5- كريم تنعيم الشعر

لا تزال كريمات تنعيم الشعر تحتفظ بمكانتها بين كل منتجات العناية بالشعر، فهو يساعد على تنعيم الشعر وتليينه؛ ما يسهم بفاعلية في تخليص الخصل من العلكة دون إلحاق الضرر بها مطلقًا.

6- صودا الخبز

صودا الخبز عبارة عن مذيب من شأنه أن يجعل العلكة أقل التصاقا (مثل الخل)، إذ إنها تعمل على تكسير العلكة من خلال إزالة مفعول البوليمرات المسؤولة عن الالتصاق في خلال بضع دقائق.



7- منتجات إزالة المواد اللاصقة

يمكن لهكذا منتجات أن تزيل العلكة من الشعر بسهولة، حيث تتسم بفاعليتها الشديدة في هذا الجانب، خاصة أن الأنواع التي تباع منها تكون مخصصة بالأساس لإزالة بقايا الملصقات من الأكواب أو الأواني. لكن في العموم ينصح بعدم وضع المنتج على الفروة حتى لا تحدث مضاعفات، والأفضل دوما هو قراءة التعليمات المدونة على المنتج قبل الاستخدام لأفضل نتائج.

فوشيا