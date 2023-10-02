الغذاء والدواء: لقاح MR آمن وعدم تسجيله لا يعني أنه غير موثوق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات أن لقاح MR آمن ولا يوجد هناك سبب للتخوف منه.

وقال مهيدات خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة للتطعيم، اليوم الاثنين، إنه تم استيراد مطعوم الحصبة خلال حملة عام 2013 حيث استوردت المملكة أكثر من 3 ملايين جرعة منه ولم تظهر هناك أي أعراض أو مضاعفات خطيرة له.

وأضاف أن أي مستحضر دوائي له آثار جانبية وتظهر عادة خلال الدراسات السريرية ويتم طلبها للاطلاع عليها ودراستها.

وفي الإشارة إلى عدم تسجيل مطعوم MR لدى المؤسسة، أوضح مهيدات أنه لا يعني عدم تسجيل المستحضر الدوائي أو المطعوم أنه غير آمن، مبينا أن عدم التسجيل يعود إلى عدة أسباب من بينها أنه لا يوجد لديه وكيل أو أن هامش ربحه قليل أو أنه مطلوب للقطاع الخاص ونسبة استخدامها في القطاع الخاص قليلة أو أن الدواء الأصيل مسجل ولكن تم إصدار نسخ مطورة منه أو طرأت هناك خلافات بين الشركات المصنعة وغيرها.

وشدد على أن الأردن يستورد الكثير من الأدوية واللقاحات غير المسجلة نظرا للحاجة الأساسية لها ولا يمكن الاستغناء عنها.