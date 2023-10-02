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عروض حصرية من الأردنية للطيران إلى الشارقة

10/2/2023 7:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن عروض حصرية إلى الشارقة.

الان سافر مع الأردنية للطيران من عمان الى #الشارقة ابتداء من 125 دينار شامل 30 كيلو مجانا

على رحلة ١٥/١٠/٢٠٢٣
خصم خاص للمجموعات


للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاسفسار عن طريق الواتساب:
0777777735

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