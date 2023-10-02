عروض حصرية من الأردنية للطيران إلى الشارقة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن عروض حصرية إلى الشارقة.
الان سافر مع الأردنية للطيران من عمان الى #الشارقة ابتداء من 125 دينار شامل 30 كيلو مجانا
على رحلة ١٥/١٠/٢٠٢٣
خصم خاص للمجموعات
للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاسفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
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