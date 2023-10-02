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الصحة العالمية عن الحملة الوطنية للتطعيم: المطاعيم أنقذت حياة الملايين حول العالم

10/2/2023 7:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت منظمة الصحة العالمية في الأردن أن المطاعيم أنقذت حياة الملايين حول العالم وخاصة من مرض الحصبة، لافتة إلى أن المطاعيم التي تعطى في الأردن آمنة وموثوقة.

وقالت المنظمة خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، إن المنظمة تقوم بدراسة المطاعيم من خلال إرسالها إلى المختبرات للتحقق منها والتأكد منها قبل إجازتها والتوصية بالتطعيم فيها.

وأضافت أن هناك دور كبير على المواطنين للاستجابة للتطعيم ضد مرض الحصبة نظرا للأعراض الخطيرة للمرض وخاصة على حياة الأطفال.

وأشارت المنظمة إلى دور الأردن في إيلاء التطعيم أهمية كبيرة للحفاظ على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال.

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