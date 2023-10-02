تركيا.. تحديد هوية أحد منفذي هجوم أنقرة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين، التعرّف على هوية أحد منفذي هجوم أنقرة من خلال تحليل الحمض النووي.
وذكرت الداخلية التركية، في بيان لها، أن أحد منفذي هجوم أنقرة هو عضو في أحد الأحزاب، وجارٍ التعرف على هوية المتورط الآخر.
وفجر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، يوم أمس الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل شخص ثانٍ في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. سكاي نيوز
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