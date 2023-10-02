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تركيا.. تحديد هوية أحد منفذي هجوم أنقرة

10/2/2023 7:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين، التعرّف على هوية أحد منفذي هجوم أنقرة من خلال تحليل الحمض النووي.


وذكرت الداخلية التركية، في بيان لها، أن أحد منفذي هجوم أنقرة هو عضو في أحد الأحزاب، وجارٍ التعرف على هوية المتورط الآخر.


وفجر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، يوم أمس الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل شخص ثانٍ في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. سكاي نيوز


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