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منتفعون من المعونة الوطنية يشكون تأخر صرف مستحقات أيلول حتى اليوم

10/2/2023 6:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في الوقت الذي أكد فيه صندوق المعونة الوطنية صرف مخصصات المنتفعين عن شهر أيلول الماضي منذ الخميس الماضي، اشتكى مواطنون من عدم صرف مستحقاتهم حتى الآن.
وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم راجعوا البنوك لاستلام مخصصاتهم المالية إلا أنهم تفاجأوا بعدم توفرها حتى ظهر اليوم الاثنين.
وأضافوا أن الصندوق تأخر في صرف المستحقات المالية عن شهر أيلول الماضي، لافتين إلى أن هذه المستحقات هي مصدر دخلهم الأساسي وأن تأخر صرفها يؤثر عليهم بشكل مباشر.
وكان أكد صندوق المعونة الوطنية في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، أن الصندوق حول للبنوك مخصصات المنتفعين عن شهر أيلول الماضي وبدأ الاستلام اعتبارا من الخميس الماضي.
وقال الصندوق إن تحويل المخصصات المالية تم في موعده المعتاد ولا يوجد أي تأخير ولم يتأثر الصرف بالعطلة الرسمية التي صادفت الأربعاء الماضي.
وأضاف أن بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية.

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