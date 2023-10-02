لماذا ترتفع درجة حرارة جهاز آيفون الخاص بك؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد العديد من المستخدمين أن أجهزة آيفون الجديدة تسخن إلى درجة غير مريحة أثناء الاستخدام، وخصوصاً طراز آيفون 15 برو.. وهذا ما جعل شركة آبل تعترف بالمشكلة وتحدد الأسباب التي تجعل جهاز آيفون يسخن إلى درجة أكثر من المتوقع في بيان لمجلة فوربس.وقد قام كثير من المحللين بتقدير بعض الأسباب التي تؤدي إلى سخونة الجهاز، ولكن آبل قالت: "إنه أمر طبيعي بالنسبة لآيفون 15 برو أن يسخن في الأيام القليلة الأولى من الاستخدام"، واعترفت أيضاً بأن هناك بعض الأخطاء في تحديث آي أو إس 17 التي يبدو أنها تتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة آيفون.

ولكن السؤال المهم هو: لماذا ترتفع درجة حرارة جهاز الآيفون أكثر من المتوقع، خلال الأيام القليلة الأولى؟



تجيب شركة آبل عن هذا السؤال بأن السبب في ذلك هو زيادة نشاط الخلفية، فعندما نقوم بإعداد جهاز آيفون جديد أو استعادة إعداداته من جهاز سابق، فإنه يقوم بتنزيل كل شيء من الصفر، بما في ذلك التطبيقات والصور والموسيقى، ويتعلم أيضاً نمط الاستخدام الخاص بالمستخدم لتحسين الأداء، لذلك يتم تشغيل عدد لا بأس به من العمليات في الخلفية، ما يجعل جهاز الآيفون الذي تم إعداده حديثاً أو حتى أي جهاز آخر يسخن.

واكتشفت آبل أيضاً خطأ في نظام التشغيل آي أو إس 17، ووعدت بأنه سيتم إصلاحه في تحديث البرنامج القادم، لأنه يتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة آيفون.



وقد تكون تطبيقات الطرف الثالث، مثل إنستغرام هي المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الجهاز، لذلك فإن آبل تعمل مع المطورين لطرح التحديثات، كما أنها تحقق في التطبيقات الأخرى التي قد تسبب نفس المشكلة.

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