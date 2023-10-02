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السقاف: الاستثمار لا يتحقق إلا بالتشاركية

10/2/2023 6:13:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الاستثمار اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لفريق العمل الأردني المشترك (Team Jordan) برئاسة وزيرة الاستثمار خلود السقاف، وبمشاركة أكثر من 30 جهة من وزارات ومؤسسات حكومية وعامة وشركات تطوير المناطق التنموية والحرة والقطاع الخاص.
وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن انعقاد هذا الاجتماع جاء تنفيذاً لتوصيات استراتيجية ترويج الاستثمار 2023-2026 التي أطلقتها الوزارة مؤخراً كإحدى مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي لعام 2033، مؤكدة أن الهدف من تشكيل الفريق هو توحيد الخطاب والسردية لترويج الاستثمار بين مؤسسات الدولة من حيث الرسائل الموجهة الى المستثمرين المحتملين في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأشارت السقاف إلى أهمية الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورهما في تحقيق التنمية الاقتصادية، للوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده، مؤكدة على أن الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص.

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