احذري تخزين الشوكولاتة في الثلاجة.. لهذا السبب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتحير معظم السيدات بشأن المكان المناسب لتخزين الأطعمة، وخاصة الشوكولاتة، إذ لا نعرف أيهما الأنسب : إبقاؤها في درجة حرارة الغرفة أم تخزينها في الثلاجة ؟.

يوصي "لوك أوين سميث" خبير الشوكولاتة في نيوزيلندا بأنه حتى إذا كان الطقس حارًا، فمن الأفضل تجنب تخزين الشوكولاتة في الثلاجة، وأوضح أن تخزينها في الثلاجة يجعلها دون نكهة، لذلك، يُفضل تخزين الشوكولاتة في مكان بارد، مُظلم وجاف.



وأشار إلى أن الأماكن ذات درجة الحرارة الباردة للغاية تؤثر على الشوكولاتة أيضًا مثل الحرارة العالية، ولكن في حالة كان الطقس الحار يذيب الشوكولاتة ويسبب فوضى، فأفضل حل هو وضع الشوكولاتة في حاوية مغلقة في الثلاجة، مع الحرص على تركها في درجة حرارة الغرفة لفترة قبل تناولها.



السبب الآخر للحذر من تخزين الشوكولاتة في الثلاجة، هو أنها يمكن أن تؤدي إلى ما يُسمى بـ "إزهار السكر" أو "التزهير"، وذلك يحدث عندما تتعرض الشوكولاتة لدرجة حرارة دافئة بعدما تعرضت لحرارة باردة، ما يسبب ذوبان بعض من السكر الذي يتبلور ويظهر على شكل طبقة من الدهون البيضاء على سطح الشوكولاتة، وذلك باستثناء قطع الشوكولاتة التي تحتوي على حشو كريمي، إذ أشار الخبراء إلى أن هذا النوع يحتاج إلى التخزين في الثلاجة للحفاظ عليه.

وفي حال أردتِ حماية الشوكولاتة من الذوبان في الطقس الحار، يوصي الخبراء بتجميدها في الفريزر، ولتجنب أي نتيجة سلبية، يجب نقل الشوكولاتة إلى الثلاجة وتخزينها بها لمدة 24 ساعة، ثم تخزينها في مكان بارد لمدة 24 ساعة أخرى حتى توضع في درجة حرارة الغرفة قبل تناولها.

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