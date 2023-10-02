الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس، وأغلقت الحاجز الواصل بين مدينة نابلس وبلدة عصيرة الشمالية المعروف بـ"الـ17"، وشارع زواتا- اجنسنيا، شمال نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز الواصل بين مدينة نابلس وبلدة عصيرة الشمالية، والشارع الرابط بين اجنسنيا وزواتا، ومنعت المواطنين من المرور منهما، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة جبل عيبال.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على الحواجز العسكرية على مداخل المدينة، وأعاقت حركة المواطنين، حيث تشهد تفتيشا للمركبات.