الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس، وأغلقت الحاجز الواصل بين مدينة نابلس وبلدة عصيرة الشمالية المعروف بـ"الـ17"، وشارع زواتا- اجنسنيا، شمال نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز الواصل بين مدينة نابلس وبلدة عصيرة الشمالية، والشارع الرابط بين اجنسنيا وزواتا، ومنعت المواطنين من المرور منهما، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة جبل عيبال.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على الحواجز العسكرية على مداخل المدينة، وأعاقت حركة المواطنين، حيث تشهد تفتيشا للمركبات.
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