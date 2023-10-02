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قوات الاحتلال تغلق 3 مداخل لبلدة سبسطية شمال غرب نابلس

10/2/2023 6:13:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مداخل لبلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بالسواتر الترابية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم للوكالة الرسمية، إن جرافات الاحتلال أغلقت المداخل الثلاثة للبلدة من الجهة الغربية بالسواتر الترابية، وأبقت على المدخل الرئيس مفتوحا مع تواجد جيش الاحتلال.

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