قوات الاحتلال تغلق 3 مداخل لبلدة سبسطية شمال غرب نابلس
التاريخ
10/2/2023 6:13:33 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مداخل لبلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بالسواتر الترابية.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم للوكالة الرسمية، إن جرافات الاحتلال أغلقت المداخل الثلاثة للبلدة من الجهة الغربية بالسواتر الترابية، وأبقت على المدخل الرئيس مفتوحا مع تواجد جيش الاحتلال.
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