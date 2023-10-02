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فيديوPNN: شباب فلسطيني مغترب يتبرع لمستشفى بيت جالا الحكومي تعبيرأ عن الانتماء

10/2/2023 6:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت جالا/PNN- تبرع شباب فلسطيني مغترب في امريكا بتجهيز غرفة CPR في قسم الكلى في مستشفى بيت جالا الحكومي، تعبيراً عن انتمائهم وحبهم لوطنهم فلسطين.


ووضحت (...) أن الشباب قاموا بتبرع
تجهيز غرفة CPR رحمة عن روح المرحوم محمود أحمد جودة، وزوجته وزوجة ابنه مي عودة، متمنية من الشباب القادر على التبرع والمبادرة أن يتبرعوا لمستشفى بيت جالا الحكومي، وقسم الكلى بالخصوص فهذا جزءاً من المسؤولية الاجتماعية.


وقال رئيس الجمعية العربية الامريكية السيد حبيب جودة في الولايات المتحدة ،أنهم قرروا التبرع
بالغرفة بسبب تجربتهم السابقة مع إحدى قراباتهم التي كانت تغسل كلى في المستشفى وكانت تشكي لهم من الوضع السيء الذي بداخله متمثلاً بالازدحام وضعف الخدمات.
وأضاف لمراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN أنه يتمنى أن هذا الكلام يشاهد ويسمع من قبل الكثير من الأشخاص، حتى يتعرفوا على مثل هذه المبادرة ويقوموا بالتبرع لأن المستشفى بحاجة جداً للمزيد من الغرف بسبب ما تعانيه من ضغط وظروف صعبة.

وعبر السيد حبيب عن انتمائه الكبير لوطنه فلسطين مضيفاً انه تعالج في هذه المستشفى واستفاد منها يوماً ما وتحديداً في ستينات القرن الماضي بعد خروجه من سجون الاحتلال، معبراً انه وكل مغترب منتمي موجودين قلبا وقالباً ومستعدين لتقديم ما يستطيعونه في سبيل احتياجات ابناء الوطن.

ووجه رسالته للمغتربين الذين نجحوا في الخارج " لا تنسى من وين جيت فبلدك هو اساسك"، موجهاً أن النجاح في الغربة أسهل والسقوط ايضاً وعليهم بأن لا ينسوا جذورهم بفلسطين والشعب الفلسطيني لا يملك الا أن ينتمي إلى بلده.
وأشار إلى أن كل شخص ومواطن في الدول العربية الاخرى لديه دولة تنتظره ويستطيع الرجوع إليها متى م اراد الا الفلسطيني لا يملك الا خيار الانتماء لبلده المحتل مشيراً أن البلاد عليها حق علينا.

وأقر انهم يسألون ويتفحصون ما الاحتياجات الاخرى للمستشفى حتى يقدموا ما يستطيعونه، وممكن أن يحدث تواصل عن طريق الجمعية العربية الامريكية وليس فقط باسمائهم الشخصية حتى يكون التبرع أكبر.

MENAFN02102023000205011050ID1107173768

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