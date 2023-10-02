فيديوPNN: شباب فلسطيني مغترب يتبرع لمستشفى بيت جالا الحكومي تعبيرأ عن الانتماء

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت جالا/PNN- تبرع شباب فلسطيني مغترب في امريكا بتجهيز غرفة CPR في قسم الكلى في مستشفى بيت جالا الحكومي، تعبيراً عن انتمائهم وحبهم لوطنهم فلسطين.
ووضحت (...) أن الشباب قاموا بتبرع
تجهيز غرفة CPR رحمة عن روح المرحوم محمود أحمد جودة، وزوجته وزوجة ابنه مي عودة، متمنية من الشباب القادر على التبرع والمبادرة أن يتبرعوا لمستشفى بيت جالا الحكومي، وقسم الكلى بالخصوص فهذا جزءاً من المسؤولية الاجتماعية.
وقال رئيس الجمعية العربية الامريكية السيد حبيب جودة في الولايات المتحدة ،أنهم قرروا التبرع
بالغرفة بسبب تجربتهم السابقة مع إحدى قراباتهم التي كانت تغسل كلى في المستشفى وكانت تشكي لهم من الوضع السيء الذي بداخله متمثلاً بالازدحام وضعف الخدمات.
وأضاف لمراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN أنه يتمنى أن هذا الكلام يشاهد ويسمع من قبل الكثير من الأشخاص، حتى يتعرفوا على مثل هذه المبادرة ويقوموا بالتبرع لأن المستشفى بحاجة جداً للمزيد من الغرف بسبب ما تعانيه من ضغط وظروف صعبة.
وعبر السيد حبيب عن انتمائه الكبير لوطنه فلسطين مضيفاً انه تعالج في هذه المستشفى واستفاد منها يوماً ما وتحديداً في ستينات القرن الماضي بعد خروجه من سجون الاحتلال، معبراً انه وكل مغترب منتمي موجودين قلبا وقالباً ومستعدين لتقديم ما يستطيعونه في سبيل احتياجات ابناء الوطن.
ووجه رسالته للمغتربين الذين نجحوا في الخارج " لا تنسى من وين جيت فبلدك هو اساسك"، موجهاً أن النجاح في الغربة أسهل والسقوط ايضاً وعليهم بأن لا ينسوا جذورهم بفلسطين والشعب الفلسطيني لا يملك الا أن ينتمي إلى بلده.
وأشار إلى أن كل شخص ومواطن في الدول العربية الاخرى لديه دولة تنتظره ويستطيع الرجوع إليها متى م اراد الا الفلسطيني لا يملك الا خيار الانتماء لبلده المحتل مشيراً أن البلاد عليها حق علينا.
وأقر انهم يسألون ويتفحصون ما الاحتياجات الاخرى للمستشفى حتى يقدموا ما يستطيعونه، وممكن أن يحدث تواصل عن طريق الجمعية العربية الامريكية وليس فقط باسمائهم الشخصية حتى يكون التبرع أكبر.
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