رد فعل محمد صلاح بعد فضيحة إلغاء هدف لويس دياز أمام توتنهام

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- انضم المصري محمد صلاح إلى ركب لاعبي ليفربول الذين أبدوا احتجاجهم على أداء التحكيم المثير للجدل خلال مواجهة فريقهم أمام توتنهام في قمة الجولة الـ7 من منافسات الدوري الإنجليزي.
وخسر ليفربول أمام توتنهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "توتنهام هوتسبير"، والتي شهدت الكثير من الحالات الجدلية بطرد اثنين من نجوم "الريدز"، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح سجله لويس دياز في الشوط الأول بداعي التسلل بسبب خطأ في تقنية الفيديو المساعد.
وصنع محمد صلاح هدفا لزميله المهاجم الكولومبي لويس دياز، في الدقيقة 34، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، في قرار خاطئ.
وقام صلاح بالإعجاب بأول تغريدة له منذ ما يقرب من 6 سنوات عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث عبر "الملك المصري" عن مشاعره بشكل واضح.
وكان ذلك على تغريدة نشرتها النسخة الإنجليزية لشبكة "beIN Sports" أثناء تحليل لقطة إلغاء هدف لويس دياز من قبل آندي جراي وريتشارد كيز، حيث وصف جراي قرار إلغاء الهدف بـ"الهراء".
وبعد ذلك، ألغى صلاح إعجابه بالتغريدة، لكن المصري محق في الشعور بالظلم بعد أن أوضح خبير تقنية الفيديو، ديل جونسون، سوء التواصل مع الحكم الرئيسي سيمون هوبر والذي أدى إلى إلغاء الهدف.
وحرم بالتالي محمد صلاح من معادلة رقم الأسطورة ديفيد بيكهام، بالصناعة أو التسجيل في أول سبع مباريات من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، وأن تكون له الفرصة أيضا في أن يصل لرقم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي شارك في الصناعة أو بالتسجيل في أول 10 مباريات له في "البرايمير ليغ".
المصدر:“مواقع التواصل الإجتماعي”
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