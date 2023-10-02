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رد فعل محمد صلاح بعد فضيحة إلغاء هدف لويس دياز أمام توتنهام

10/2/2023 6:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- انضم المصري محمد صلاح إلى ركب لاعبي ليفربول الذين أبدوا احتجاجهم على أداء التحكيم المثير للجدل خلال مواجهة فريقهم أمام توتنهام في قمة الجولة الـ7 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام توتنهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "توتنهام هوتسبير"، والتي شهدت الكثير من الحالات الجدلية بطرد اثنين من نجوم "الريدز"، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح سجله لويس دياز في الشوط الأول بداعي التسلل بسبب خطأ في تقنية الفيديو المساعد.

وصنع محمد صلاح هدفا لزميله المهاجم الكولومبي لويس دياز، في الدقيقة 34، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، في قرار خاطئ.

وقام صلاح بالإعجاب بأول تغريدة له منذ ما يقرب من 6 سنوات عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث عبر "الملك المصري" عن مشاعره بشكل واضح.

وكان ذلك على تغريدة نشرتها النسخة الإنجليزية لشبكة "beIN Sports" أثناء تحليل لقطة إلغاء هدف لويس دياز من قبل آندي جراي وريتشارد كيز، حيث وصف جراي قرار إلغاء الهدف بـ"الهراء".

وبعد ذلك، ألغى صلاح إعجابه بالتغريدة، لكن المصري محق في الشعور بالظلم بعد أن أوضح خبير تقنية الفيديو، ديل جونسون، سوء التواصل مع الحكم الرئيسي سيمون هوبر والذي أدى إلى إلغاء الهدف.

وحرم بالتالي محمد صلاح من معادلة رقم الأسطورة ديفيد بيكهام، بالصناعة أو التسجيل في أول سبع مباريات من ​الدوري الانجليزي​ الممتاز لكرة القدم، وأن تكون له الفرصة أيضا في أن يصل لرقم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي شارك في الصناعة أو بالتسجيل في أول 10 مباريات له في "البرايمير ليغ".

المصدر:“مواقع التواصل الإجتماعي”

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