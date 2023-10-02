سوق رأس المال وبورصة فلسطين تطلقان أسبوع المستثمر العالمي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أطلقت هيئة سوق رأس المال، بالشراكة مع بورصة فلسطين، أسبوع المستثمر العالمي لعام 2023، وتستمر فعالياته حتى 8 من شهر تشرين الأول الحالي، وذلك في إطار جهودهما الحثيثة في الارتقاء بالقطاعات المالية غير المصرفية.

وتأتي مشاركة هيئة سوق رأس المال، ممثلة لدولة فلسطين في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي للسنة السادسة على التوالي، التي ستتركز العام الحالي على موضوعات تتصل بأساسيات الاستثمار عموماً، وأبرزها: التمويل المستدام، ومخاطر الاستثمار في العملات المشفرة.

وتسلط حملة أسبوع المستثمر العالمي للعام الحالي الضوء على أهمية التوعية بأربع قضايا رئيسة: توعية المستثمر، والتمويل المستدام، وممارسات الغش والاحتيال المالي، والأصول المشفرة.

وستتركز مشاركة الهيئة في فعاليات العام الحالي على الحملة التوعوية في موضوع "التمويل المستدام"، باعتباره القوة الدافعة للتنمية المستدامة، دون تجاهل القضايا الأخرى بطبيعة الحال، وذلك من خلال بث رسائل توعوية بصورةٍ مكثفة.

يذكر أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية حصلت على العضوية الكاملة لمنظمة "أيوسكو" عام 2014.

وتعتبر المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو) أرفع جسم مهني في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، وتُعنى بوضع المعايير الدولية والفنية التي يجب اتباعها من الهيئات المشرفة على أسواق المال الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى انضمام "الهيئة" إلى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الخاصة بمنظمة "أيوسكو".

وقال مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال مراد الجدبة، إن الجوانب التوعوية تشكل محورًا أساسيا من محاور أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين، خاصة لدى فئتي الشباب والطلبة، بهدف خلق فكر توعوي وتثقيفي لديهم حول منظومة القطاعات المالية بما فيها البورصة، وذلك حتى تحظى هذه القطاعات بالاهتمام الذي تستحقه من المنظومة التربوية.

وأضاف أن خطتنا المستقبلية تتضمن الاستمرار في التركيز على الجوانب التوعوية، وتعزيز ثقافة الاستثمار والادخار، وحماية مصالح المستثمرين تجاه الاستثمارات التي قد تكون عالية، وتحديداً تلك الاستثمارات المرتبطة بالتعاملات عبر الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت، والمرتبطة بتحديثات التكنولوجيا المالية وتطوراتها، والتعامل بالعملات المشفرة.

من جهته، أكد مدير عام بورصة فلسطين نهاد كمال أن مشاركة البورصة في أسبوع المستثمر العالمي للسنة السادسة على التوالي، ترسيخ لمفهوم عالمية قطاع الأوراق المالية الفلسطيني.

وقال: "أهمية المشاركة الفلسطينية في هذا الحدث تنبع من دوره في تعزيز الثقافة المالية، ونشر الوعي الاستثماري، إضافة إلى الاستفادة من التجارب والخبرات الإقليمية والعالمية على صعيد قطاع سوق الأوراق المالية".