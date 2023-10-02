العليا الإسرائيلية تقرر إعادة قضية المعتقل الفسفوس إلى محكمة الاستئنافات العسكرية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفاد نادي الأسير، اليوم الإثنين، بأن محكمة الاحتلال العليا، قررت إعادة قضية المعتقل كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 61 يوما، إلى محكمة الاستئنافات العسكرية، للنظر في القضية مجددا.

وأوضح النادي، في بيان صدر عنه،، أن محكمة الاستئنافات كانت قد رفضت في وقت سابق طلب استئناف محامي الأسير الفسفوس ضد قرار استمرار اعتقاله الإداري.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال العليا عقدت جلسة صباح اليوم بحضور محامي هيئة الأسرى، دون حضور المعتقل الفسفوس المحتجز في عيادة سجن الرملة بوضع صحي خطير.

يذكر أن الاحتلال أعاد اعتقال الفسفوس في شهر أيار الماضي، إداريا، وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لطفلة، كما أن أشقاءه كافة تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه ثلاثة أشقاء آخرين معتقلين إداريا وهم: خالد (35 عاما)، وأكرم (39 عاما)، وحافظ (40 عاما).



