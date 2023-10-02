بعد ارتفاع الأسعار عالمياً.. الهند تدرس تخفيف قيود تصدير الأرز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تدرس الهند ( أكبر مُصدّر للأرز على مستوى العالم ) تخفيف قيود تصدير الأرز "البسمتي" عبر تخفيض الحد الأدنى لسعر شحنات تصديره، في خطوة من شأنها دفع أسعار هذه السلعة الرئيسية لمليارات الأشخاص حول العالم نحو الانخفاض.ووفقاً لما نقلته "وكالة بلومبيرغ الأميركية" عن مصادرها، ان نيودلهي سوف تقوم قريباً بتقليص الحد الأدنى لسعر التصدير إلى 850 دولاراً للطن، بدلاً من 1200 دولار.



وأشارت الوكالة، إلى أن الحكومة الهندية تدرس المُقترح بعد مناشدات من شركات قطاع الغذاء على إثر ارتفاع تكلفة شحنات التصدير مقارنة بدول أخرى مثل باكستان.



وفي نهاية آب الماضي، وسعت الهند - التي تمثل 40% من تجارة الأرز عالمياً - قيود تصدير هذه السلعة وفرضت حداً أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي، بعدما حظرت تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، وذلك بهدف السيطرة على الأسعار . وكالات

