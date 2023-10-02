آركابيتا تتخارج من وايست هارمونيكس

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يمثل بيع وايست هارمونيكس إحدى أكثر صفقات تخارج آركابيتا نجاحًا حتى اليوم وتجسد مدى قوة استراتيجيتنا الاستثمارية

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نمت الإيرادات السنوية لشركة وايست هارمونيكس بحوالي أربعة أضعاف لتصل إلى 400 مليون دولار أمريكي على مدى فترة الاحتفاظ بالاستثمار التي امتدت ثلاث سنوات ونصف







أعلنت اليوم شركة الاستثمارات البديلة العالمية آركابيتا قروب هولدنغز ليميتد (آركابيتا)، عن إتمام تنفيذ صفقة تخارجها من شركة وايست هارمونيكس ("الشركة")، وهي شركة حلول تقنية متطورة لإدارة النفايات، إلى شركة كيتر إنفايرونمنتال سيستمز Keter Environmental Systems، وهي شركة رائدة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات، مدعومة من شركة إدارة الأصول البديلة العالمية الرائدة TPG.





ويأتي التخارج من "وايست هارمونيكس" بعد فترة احتفاظ بالاستثمار امتدت حوالي ثلاث سنوات ونصف، تضاعفت خلالها إيرادات الشركة أربع مرات لتصل حاليًا إلى 400 مليون دولار أمريكي. وقد عملت آركابيتا خلال هذه الفترة بالتنسيق الوثيق مع فريق إدارة "وايست هارمونيكس" في تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتحقيق النمو، ومنها بيع منتجات وخدمات الشركة المختلفة إلى العملاء الحاليين، والاستفادة من انتشار الشركة الواسع في الولايات المتحدة وهو ما ساهم في زيادة الحصة السوقية والفوز

بقاعدة عملاء إضافية، واجتذاب عملاء جدد. هذا بالإضافة إلى تقديم آركابيتا الدعم لشركة "وايست هارمونيكس" في استكمال أربع صفقات استحواذ استراتيجية، شملت الاستحواذ على مجموعة تاليسمارك، وشركة كونتليجانت، وشركة ميريديان أليانس بارتنرز، وشركة نيوماركت وايست سوليوشنز.





إلى جانب ذلك، طوّرت وايست هارمونيكس تحت إشراف آركابيتا شبكة تضم أكثر من 5.000 متعهد خدمات في أكثر من 25.000 موقع في أمريكا الشمالية، وقد أصبحت اليوم الشريك المفضل والمختار للعديد من الشركات الكبرى الإقليمية والوطنية والعالمية. وتأتي صفقة التخارج الناجحة من "وايست هارمونيكس" لتؤكد مدى فعالية استراتيجية عمل آركابيتا وتركيزها على اختيار الشركات التي تتميز بإمكانيات كبيرة والقادرة على تحقيق معدلات نمو عالية.





هذا وسوف تتوحّد "وايست هارمونيكس" مع شركة "كيتر إنفايرونمنتال سيرفسز"، وهي شركة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات كانت شركة تي بي جي جروث

TPG Growth قد استحوذت عليها في العام 2021. وسوف تستفيد الشركة الموحّدة من تفضيلات العملاء المتغيرة، بما في ذلك مركزية تأمين المشتريات، والتركيز على نوعية الخدمات، والتشعّب المتزايد لعمليات إدارة النفايات.





وتعليقًا على هذه الصفقة، قال عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: "تعد وايست هارمونيكس إحدى أكثر صفقات التخارج نجاحًا التي أبرمتها

آركابيتا حتى اليوم، وتثبت مدى صحة استراتيجيتنا الاستثمارية التي تتركز على الاستحواذ على شركات تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في قطاعات دفاعية وتمتاز بإمكانيات نمو عالية، ونحن سعداء بما قدمناه من دعم لشركة "وايست هارمونيكس" خلال مسيرة تطويرها وفخورون بما أنجزناه من خلال هذه الشراكة".





وقال مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة آركابيتا: "لمسنا مدى

الحاجة المتزايدة إلى حلول إدارة النفايات الأعلى كفاءة في الأداء والتكاليف، وهي فجوة في السوق استطعنا تحديدها عند شرائنا لشركة وايست هارمونيكس في العام 2019، والتي تمكنت بدعم من آركابيتا من أداء دور أساسي في تسريع التحوّل نحو استخدام حلول إدارة النفايات ذات التكلفة المثلى من خلال شبكتها الضخمة من المتعهدين. وسوف نواصل السعي إلى الاستحواذ على شركات تتميز بنماذج أعمالها غير كثيفة الموجودات وباعتمادها على التكنولوجيا المتطورة وتحقيقها لتدفقات نقدية عالية وقدرتها على التوسع في أسواق عديدة".





ومن جهته، قال مايكل هيس، الرئيس التنفيذي لشركة وايست هارمونيكس: "لقد كانت آركابيتا شريكًا استراتيجيًا قويًا في دعمها لتطوير أعمالنا وتسريع نمونا إلى مستويات فاقت كل التوقعات، وقد وضعنا رؤية واضحة لمواصلة مسيرة نمونا، وأود شخصيًا التعبير عن خالص امتناني للثقة التي حظينا بها من قبل مساهمينا، متطلعًا إلى مواصلة تحسين القيمة المضافة التي تقدمها الشركة لتسهيل حصول عملائنا في جميع أنحاء العالم على حلول إدارة النفايات ذات النوعية العالية بتكلفة مثلى".



