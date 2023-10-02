سيتي سكيب جلوبال: ربط رؤية السعودية بالمشهد العقاري في المملكة المتحدة

(MENAFN
- Savills) كانت نسخة سيتي سكيب جلوبال التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض حدثاً بالغ الأهمية لشركات التطوير العقاري ومقدمي الخدمات والمستثمرين. ووفّر المعرض فرصة لزواره للإلمام بالإمكانات غير المستغلة نسبياً في السوق العقار السعودي المزدهر الذي يتوقع له أن ينمو من 64.43 مليار دولار أمريكي في العام الجاري 2023 إلى 94.19 مليار دولار في العام 2028، بناءً على التوقعات التي نشرتها شركة "موردور إنتلجنس". وسيكون الحدث ذاته جسراً يربط بين هذا السوق والفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق العالمية، مثل قطاع العقارات في المملكة المتحدة.
لقد شهد المشهد العقاري السعودي تحولاً ملحوظاً بفضل الدعم الذي حظي به من مستهدفات "رؤية السعودية 2030" التي تركز على إحداث التحول الاقتصادي والاجتماعي. واكتسب السوق العقاري المحلي زخماً كبيراً بعروضه السكنية والتجارية نتيجة جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة. ودفع ذلك المستثمرين من السعودية، والدول المجاورة والعالمية للاستثمار في هذا السوق لتنويع محافظهم الاستثمارية.
وتمثل المملكة المتحدة، إحدى الأسواق العالمية الفريدة البارزة في نظر مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، لأنها تتمتع بإمكانية تحقيق عائد مربح على الإيجار، فضلاً عن وجود بنية تحتية عالمية المستوى، والأسعار الجذّابة للعقارات التي تمثل استثماراً آمناً طويل الأجل. ويوفر الاستثمار في سوق العقار البريطاني للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية، فرصة لتوسيع استثماراتهم عبر الحدود الدولية، الأمر الذي يسهم في تخفيف مخاطر الاستثمار، ويسمح لهم بالاستفادة من الاتجاهات والدورات الاقتصادية في أماكن أخرى. وهناك العديد من العوامل التي تجعل هذا البلد وجهة مثالية للعائلات السعودية للانتقال إليها، أو اختيارها كوجهة لمنزل ثانٍ. نذكر منها تنوعها الثقافي، مؤسساتها التعليمية العالمية، وأنظمتها المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية. بالإضافة للإستفادة بالبقاء بقرب من أبنائهم عند التحاقهم بالجامعات البريطانية المرموقة.
وتحظى لندن بشعبية تاريخية بين جمهور الشرق الأوسط، وتقدم لزوارها الكثير من الخيارات الممتازة للاستثمار العقاري، وفق ما تم الكشف عنه في معرض "سيتي سكيب". ومن بين هذه الفرص، مشروع "باترسي باور ستيشن"، المجمّع الجديد المتعدد الاستخدامات البالغة مساحته 42 فداناً في وسط لندن. ومن الجدير ذكره في هذا الصدد أن معرض "سيتي سكيب" كان منصة إطلاق هذا المشروع عندما تم الإعلان عنه لأول مرة. وقامت سَفِلز أيضاً بتقديم مشروع "ناين إلمز" الذي يقع وسط حدائق طبيعية جميلة، وسيضم مجموعة من الشقق ووحدات البنتهاوس المصممة بشكل رائع، كما تمتاز بإطلالات خلابة على النهر وأخرى بانورامية شاملة لمختلف أنحاء العاصمة. بالإضافة لعرض مشروع الواجهة البحرية التحويلية البالغة قيمته 10.4 مليار دولار، المعروف باسم "غرينتش بينينسولا".
ولا تزال المملكة العربية السعودية أحد كبار الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. إذ جرت مناقشات في الآونة الأخيرة حول سبل تعزيز الشراكات في قطاعي الصناعة والتعدين، كما استعرض البلدان فرص الاستثمار، واستكشفا طرق دعم التجارة وتنمية الصادرات غير النفطية. وأعلنت الرياض مؤخراً عن تخصيص استثمارات بقيمة تريليون دولار في السنوات السبع المقبلة لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول العام 2030. وشهد اليوم الأول من الحدث وحده إطلاق مشاريع سكنية بقيمة 17.32 مليار دولار، إضافةً إلى تسجيل معاملات عقارية في المملكة وصلت قيمتها إلى 29.3 مليار دولار.
بالإضافة لذلك، تمكنت مدينة الرياض من تقديم طلب ناجح لاستضافة معرض إكسبو 2030، ليكون ذلك شهادة قوية على طموحات البلاد لإحداث ثورة في اقتصادها المحلي وتحويله إلى المرتبة العالمية. وسيخلق الحدث المزيد من فرص العمل التي ستجذب المواهب الجديدة، ما سيؤدي إلى تعزيز سوق العقارات، وزيادة الطلب عليها، وإطلاق المزيد من المشاريع الجديدة لتوفير المساحات السكنية والمكتبية والصناعية.
وخلال تنظيم معرض سيتي سكيب جلوبال لأربعة أيام في الرياض، ناقش قادة السوق الآليات المتطورة للمشهد العقاري المحلي والعالمي، وقدّم المعرض العديد من الفرص العقارية لزواره. وكان الحدث أيضاً بيئة حافزة لاستكشاف الأسواق الأخرى، وإقامة العلاقات التجارية الجديدة، والتعرف إلى الخيارات المعيشية المستقبلية. وتمكن المستثمرون من المملكة السعودية والدول الأخرى من إطلاق الفرص بالتوازي مع المسار التصاعدي للسوق العقاري السعودي، كما أن الحدث ذاته فتح لهم آفاقاً جديدة للمغامرة والشروع في رحلات استثمارية تضمن لهم عوائد مرتفعة عبر الحدود.
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