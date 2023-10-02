تحليل سوق العملات عن سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) 2 أكتوبر 2023
تمكن العملات المشفرة من تحقيق بعض التقدم الملحوظ مع اليومين الأولين من شهر أكتوبر. حيث تمكن البيتكوين من تحقيق مكاسب قادتها إلى مستوى 28227 دولاراً وهو الأعلى منذ أواخر أغسطس الفائت. كذلك الايثريوم فقد تمكنت من تحقيق المكاسب الملحوظة وذلك مع بلوغها لمستوى 1755 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس الفائت أيضاً.
تأتي مكاسب العملات المشفرة هذه مع الانطباع الصعودي الذي يتسم به شهر أكتوبر عموماً وذلك أن البيتكوين لم تسجل خسائر شهرية في أكتوبر منذ العام 2013 سوا مرتين، وهو ما دفع بتسمية هذا الشهر ضمن مجتمع العملات المشفرة بالاسم "Uptober".
جاءت بداية الشهر الجديد مع المزيد من المعنويات المرتفعة لدى المتداولين أيضاً. فبحسب البيانات المقدمة من CryptoQuant، فقد ارتفع عدد المراكز المفتوحة لمشتقات البيتكوين إلى أعلى المستويات منذ منتصف أغسطس الفائت وذلك مع أكثر من 8.442 مليار عقد حتى صباح اليوم عند حوالي الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت غرينتش.
في حين أن الارتفاع المفاجئ قد يتسبب بالمزيد من الارتفاعات في حال تصفية المراكز البيعية المفتوحة. كما تبقى الأنظار هذا الشهر على قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن عدد من طلبات إطلاق الصناديق المتداولة للبيتكوين الفورية، فيما تشير التوقعات إلى إحتمالية تأجيل البت في تلك الطلبات إلى يناير القادم.
كما يبقى تركيز المتعاملين على التطورات التنظيمية والإجراءات التي تتخذها هيئات انفاذ القانون في الولايات المتحدة سواء من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أم من هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). حيث أن المزيد من الضغط من المنظمين على الشركات العاملة في القطاع قد يستمر في الضغط على معنويات الأسواق.
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