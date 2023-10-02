«وكالات سفريات بهوان ش.م.م» تتعاون مع "أماديـوس" لتعزيز تجربة العملاء في سلطنة عمان

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- Coral Coast PR) أعلنت "أماديوس"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا السفر والمعنيَّة بجعْل تجربة السفر أفضل للجميع، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع «وكالات سفريات بهوان ش.م.م»، اللاعب البارز بقطاع السفر في سلطنة عمان، حيث يهدف هذا التعاون إلى إثراء محفظة منتجات «وكالات سفريات بهوان ش.م.م» والارتقاء بتجربة العملاء في السوق العُماني.
تشهد تلك الشراكة قيام «وكالات سفريات بهوان ش.م.م» بدمج أحدث الحلول التقنية المطوَّرة من قبل "أمـاديوس"، بما في ذلك واجهة أماديـوس لخدمات الويب (Amadeus Web Services)، ومنصة بيع التذاكر الإلكترونية (Selling Platform)، وحزمة أماديوس لتعزيز الإنتاجية (Productivity Suite)؛ حيث ستعمل تلك الأدوات الحديثة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط عمليات الحجز وتمكين وكالات السفر من تقديم خدمات أكثر تخصيصًا وسلاسة لعملائها.
تشتمل الحلول الرئيسية التي ستنفذها «وكالات سفريات بهوان ش.م.م» على نظام التعرفة المتطور (Amadeus All Fares) لعروض السفر الجوي، و حلول أماديوس الروبوتية (Amadeus Robotics) لتحسين الأسعار، وهو ما سيمكن وكالة السفر من تقديم أسعار شاملة ومحسنة للمسافرين تتناسب مع احتياجات كل مسافر، مما يعزز في نهاية المطاف تجربة التخطيط الشاملة لرحلاتهم. وفضلاً عن ذلك، توفر الشركة أيضاً برنامج "المبدل الآلي للتذاكر" (Amadeus Ticket Changer) للحصول على قدرات أسرع في إعادة إصدار التذاكر واسترداد الأموال أتوماتيكيًا، بالإضافة إلى البرامج النصية الذكية لمراقبة الجودة، وغيرها من الأدوات الأخرى اللازمة لضمان الحصول على عمليات أكثر سلاسة وخالية من المتاعب.
وفي هذا الشأن؛ صرح السيد/ بيجو أنتوني، المدير العام لـ «وكالات سفريات بهوان ش.م.م»؛ قائلاً: "يتركز التزامنا في «وكالات سفريات بهوان ش.م.م» على توفير تجارب سفر استثنائية للعملاء. وفي هذا الإطار، فإن شراكتنا مع «أماديوس» تتوافق تمامًا مع رؤيتنا، حيث تشتهر حلولهم بالابتكار والموثوقية الفائقة. ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيساعدنا على الارتقاء بخدمة العملاء لدينا إلى آفاق جديدة، وتقديم تجارب سفر سلسة ومخصَّصة لعملائنا".
ومن جهته، أعرب السيد/ إرنستو سانشيز بومونت، المدير العام لشركة "أماديوس الخليج" عن سعادته بهذه الشراكة؛ قائــلاً: "كصناعة، لا يمكننا تحقيق التقدم سوى من خلال العمل معًا. ولهذا السبب يسعدنا التعاون مع «وكالات سفريات بهوان ش.م.م» في جلب أحدث تقنيات السفر المطوَّرة لدى «أماديوس» للارتقاء بتجربة السفر إلى مستويات جديدة. لقد تم تصميم حلولنا لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى خدمة العملاء، ونحن على ثقة من أن «وكالات سفريات بهوان ش.م.م» ستستفيد بشكل كبير من تطبيق هذه الأدوات الحديثة، مدعومة بالتزامنا بتقديم أفضل دعم ممكن لعملائنا".
تمثل الشراكة بين «وكالات سفريات بهوان ش.م.م» و «أماديوس» خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لقطاع السفر في سلطنة عمان، حيث تعِد بتقديم خدمات محسنة وعمليات فعالة ونهج أكثر تركيزًا على العملاء. وبفضل تقنيات «أماديوس» التي أثبتت فعاليتها وجدواها وخبرة «وكالات سفريات بهوان» في السوق، فإن هذا التعاون سيساعد على تحقيق الهدف المرجو منه في توفير خيارات ملهِمة ورحلات خالية من المتاعب في سلطنة عُمـان.
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