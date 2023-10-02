متولي تمثل الاردن في ورشة تنموية بالصين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - مثلت السيدة نانسي متولي مديرة تكافؤ الفرص في وزارة البلديات الاردن في
ورشة عمل بعنوان (تخطيط البناء والتعاون الدولي في المناطق التنموية في دول غرب آسيا) والتي اقيمت بالصين .
وقالت متولي :
تم تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من قبل جميع المشاركين والتي أيضا تعبر عن قوة الأواصر والروابط الأخوية بين الأشقاء والتي تصب جميعها في الوصول إلى الهدف المنشود وانعكس الاستفادة من التجربة الصينية في حقول الفائدة المرجوة كقيمة مضافة،من خلال أفضل الممارسات
التي شملت على العديد من المحاضرات والزيارات الميدانية والعملية، أبرزها ممارسة الصين وتجربتها في مناطق التنموية، والتخطيط وبناء البنية التحتية وإدارة العمليات في مناطق التنموية في الصين، كل الشكر والتقدير إلى المشاركين جمعياً والى دولة الصين الشعبية الصديقة.
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