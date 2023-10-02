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متولي تمثل الاردن في ورشة تنموية بالصين

10/2/2023 5:34:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - مثلت السيدة نانسي متولي مديرة تكافؤ الفرص في وزارة البلديات الاردن في
ورشة عمل بعنوان (تخطيط البناء والتعاون الدولي في المناطق التنموية في دول غرب آسيا) والتي اقيمت بالصين .

وقالت متولي :
تم تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من قبل جميع المشاركين والتي أيضا تعبر عن قوة الأواصر والروابط الأخوية بين الأشقاء والتي تصب جميعها في الوصول إلى الهدف المنشود وانعكس الاستفادة من التجربة الصينية في حقول الفائدة المرجوة كقيمة مضافة،من خلال أفضل الممارسات
التي شملت على العديد من المحاضرات والزيارات الميدانية والعملية، أبرزها ممارسة الصين وتجربتها في مناطق التنموية، والتخطيط وبناء البنية التحتية وإدارة العمليات في مناطق التنموية في الصين، كل الشكر والتقدير إلى المشاركين جمعياً والى دولة الصين الشعبية الصديقة.

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