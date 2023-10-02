للسيارات الكهربائية .. إنشاء 168 محطة شحن جديدة بالاردن

MENAFN - Khaberni) خبرني -نفت الناطق الرسمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، وجود توجهات حكومية“لرفع تعرفة الكهرباء على مركبات الشحن”.

وقالت في تصريحات اذاعية عبر اثير حياة اف ام، إن هناك تسارعًا كبيرًا في التوجه نحو المركبات الصديقة للبيئة و الخضراء، حيث بلغ عددها 100 ألف مركبة في الأردن.

“تتأكد هيئة الطاقة والمعادن كجهة مسؤولة عن التنظيم والرقابة في القطاع، من إدامة خدمة نقاط الشحن عبر زيادة عددها، وذلك لتقديم خدمة سليمة تراعي حاجة المواطنيين ولا تنقطع عنهم”، وفق القاق.

وبينت أن هناك نحو 57 محطة شحن عاملة بمختلف مناطق الممكلة، منها 43 محطة عامة و14 محطة خاصة، فيما تعمل الطاقة والمعادن على إنشاء 168 محطة جديدة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت القاق أن عدادات الكهرباء المنزلية بلغ عددها نحو 3 آلاف عداد.

وأكدت أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة اتخذت قرارًا برفع التعرفة على محطات الشحن العامة فقط، مشددة على عدم تأثر عدادات المنازل ومحطات الشحن الخاصة.

وأشارت إلى عدم كفاية محطات الشحن مقارنة مع عدد المركبات الكهربائية في الأردن، لافتة إلى وجود عديد من الإجراءات لتسهيل التشريعات لاستقطاب جهات استثمارية إلى القطاع.

يذكر أن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، أكد عدم إجراء أي رفع على التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية، مشيرا إلى أنها لازالت بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان 2020.



قال السعايدة، في بيان، أمس الأحد، إن الهيئة قررت في ضوء نتائج الدراسات الحثيثة التي أجرتها الهيئة بهذا الشأن، اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلس/ك.و.س للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط