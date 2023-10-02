الموارد البشرية والتوطين: لا تهاون في معاقبة المخالفين.. شركات تبيع الوهم للباحثين عن العمل

لا تفتأ بعض شركات التوظيف تخلق كل يوم أساليب جديدة للتحايل على الباحثين عن وظيفة مناسبة، هذا الحلم الذي يراود الكثير من الشباب، سواء من المواطنين أو المقيمين، بعد تخرجهم، ورغبتهم الملحة في الحصول على فرصة عمل، الأمر الذي يوقعهم فريسة لـ«شركات بيع الوهم»، ويجعلهم ضحية لعمليات نصب مخططة ومدروسة من ذوي النفوس الضعيفة الذين يتاجرون بأحلام الشباب على شكل عروض عمل غير حقيقية.

وأكد باحثون عن عمل لـ«البيان»، تعرضهم لمحاولات تصيد واحتيال متنوعة، من قبل شركات توظيف وهمية تستغل حاجتهم الملحة في الحصول على وظيفة مناسبة والعيش بكرامة، حتى أصبح مشهداً مألوفاً وجود عدد من الشباب داخل أروقة إحدى هذه الشركات يقف منتظراً في طابور الأحلام والوعود التي سرعان ما تتبخر لعدم توفر وظيفة.

وأوضحوا أن بعض المحتالين لا يصرحون بأنهم شركات توظيف، ويتخذون مسميات أخرى مثل استشارات إدارية وتسويقية على سبيل المثال كي لا يفتضح أمرهم، ويطرحون وظائف تتناسب مع تخصصات الضحايا، ويرسلون رسائل هاتفية أو عبر البريد الإلكتروني، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي «الواتس آب»، تطلب من الضحية الحضور إلى مقر الشركة بحجة أنه تم قبوله في الوظيفة المطروحة عبر الشبكة العنكبوتية بمجرد تواصله معهم.

رغبة ملحة

وأشارت الخريجة هدير ريحان إحدى الضحايا، إلى أنها تخرجت منذ 3 سنوات وبقيت تبحث منذ ذلك الحين عن وظيفة ثابتة تمكنها من الاعتماد على نفسها ومساعدة أسرتها.

ونظراً لرغبتها الملحة في إيجاد وظيفة تمكنها من مساعدة نفسها وأهلها فقد وقعت فريسة لإحدى شركات بيع الوهم بعد أن وجدت إعلاناً لوظيفة سكرتيرة عبر الشبكة العنكبوتية، فذهبت على الفور وأجرت المقابلة وأخبروها بأنها الشخص الأنسب للوظيفة كونها تتحدث العربية والانجليزية بطلاقة، وأطلعوها على كامل التفاصيل مثل قيمة الراتب الشهري والحوافز ومواعيد العمل وغيره، ثم طلبوا منها دفع 500 درهم «ضماناً لقبولها الوظيفة»، وسوف تسترده مع راتب الشهر الأول، لتكتشف لاحقاً بأنها تعرضت لواقعة نصب حين حصلت على إيصال الدفع المكتوب فيه أنها يمكنها استرداد المبلغ فقط في حال لم يتم توفير مقابلة ثانية لها في شركة أخرى.

وأوضحت أنها اكتشفت لاحقاً حين قامت بالإبلاغ عن هذه الشركة أنها تتعاون مع عدد من الشركات للنصب على طالبي الوظائف عبر إجراء مقابلات لوظائف وهمية من أجل الحصول على مبالغ مالية منهم.

وقال زياد طارق وكريم حسين، إنهما تعرضا للأمر ذاته من الشركة ذاتها ومن شركات مماثلة، الأمر الذي جعلهما يدخلان في حالة من الاكتئاب واليأس بسبب استنزاف هذه الشركات التي تتاجر بأحلام الشباب لجيوبهما جراء وقوعهما في مصيدة النصب والاحتيال، وتخليها عن دورها في تخفيف البطالة.

أمان وظيفي

وقال محمد الكارح إنه كثير التفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي المعنية بالتوظيف، ويحمل سيرته الذاتية عليها باستمرار، إضافة إلى أنه دائماً ما يدون آراءه المهنية، ويسوق أفكاره على هذه المنصات، إلى أن تلقى رسالة بريد إلكتروني، تفيد بترشيحه للعمل لدى إحدى الشركات الموجودة في الدولة، وحين ذهب لإجراء المقابلة لوظيفة مصمم جرافيك، وحين انتهى من ملء استمارة البيانات الخاصة به لإتمام الإجراءات الإدارية، فوجئ بأنه سيتم تعيينه في عيادة أسنان عوضاً عن الوظيفة التي جاء لها وحددوا له موعداً آخر لمقابلة وهمية لا وجود لها بعد أن حصلوا منه على مبلغ مالي قدره 200 درهم.

وأكدت الطالبة نورة محمد أن الأمان الوظيفي يدفعها للبحث عن وظيفة في القطاع الحكومي إلى جانب عدة أسباب أخرى تتمثل في سهولة وسرعة الترقية، التطوير والتدريب الوظيفي، الوجاهة الاجتماعية، عدم ارتباط الاستمرارية في العمل بالمكسب والخسارة.

تفاعل سريع

«البيان» طرحت الملف ووضعت مستنداته على طاولة وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تفاعلت بشكل فوري وسريع مع المعلومات التي تلقتها، حيث أكدت أن «فريق التفتيش زار المنشأة المذكورة وتم إثبات ممارستها للنشاط دون حصولها على ترخيص من الوزارة، إضافةً لضبط إيصالات الدفع وأخذ أقوال بعض الباحثين الذين كانوا يتواجدون في المنشأة عند زيارتها، ووفقاً لذلك، تم إعداد مخالفة إدارية بحق المنشأة لعدم حصولها على ترخيص من الوزارة، وكذلك إحالتها إلى النيابة العامة لمخالفتها التشريعات النافذة».

وكشفت الوزارة لـ «البيان» ضبط 41 جهة تمارس نشاط التوظيف أو التوسط دون حصولها على ترخيص صادر عن الوزارة منذ العام الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها للنيابة العامة للسير في الإجراءات الجزائية ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وأوضحت أن «التشريعات جرمت ممارسة نشاط التوظيف والتوسط دون الحصول على ترخيص صادر عن الوزارة ووفقاً للإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما».

إجراءات ضبطية

وأشارت الوزارة إلى حوكمة سياسة المراقبة والمتابعة من خلال الرصد الاستباقي عبر متابعة وكالات التوظيف التي تعلن عن توفير الوظائف في المنشآت سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في أي وسيلة إعلانية أخرى حيث يتم التعامل مع هذه الحالات بإجراءات ضبطية يقوم بها مفتش «متسوق سري» كباحث عن العمل الذي يعمل على التأكد من بيانات المنشأة في أنظمة الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبت ممارسة نشاط التوظيف دون الحصول على الترخيص وذلك بالتوازي مع تخصيص زيارات تفتيشية للمنشآت المعنية لضبط الممارسات غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وأكدت الوزارة أنها «لا تتهاون في تطبيق الإجراءات والعقوبات القانونية بحق أي منشأة يثبت أنها تمارس هذا النشاط دون الحصول على الترخيص المطلوب».

ودعت أفراد المجتمع إلى التأكد من حصول المنشأة على ترخيص من الوزارة وذلك قبل التعامل معها ضماناً لحقوقهم ومنع التحايل عليهم، وإبلاغ الوزارة عن التجاوزات وممارسات التوظيف غير القانونية عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة.

نفوس ضعيفة

من جهته، حذر علي مصبح ضاحي، المحامي والمستشار القانوني، الباحثين عن عمل من تصديق أكاذيب المحتالين، الذين يستغلون رغبة الشباب الملحة في البحث عن عمل للانطلاق في سوق العمل وبدء حياتهم، للاحتيال عليهم، من قبل مثل هذه الشركات التي يديرها أشخاص ذوو نفوس ضعيفة لا يأبهون بالمساس بأمن المجتمع وصورته، عبر إيهام ضحاياهم بتوفير فرصة عمل لهم وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.

وأوضح ضاحي بأن الاحتيال يتخذ عدة طرق مثل الإعلان عن وظيفة داخل الدولة وبراتب مغر مع مزايا كالسكن وتذاكر السفر، أو حتى نسبة من الأرباح السنوية لإغراء طالبي الوظائف، إلا أن الغاية منها الحصول على مبلغ مالي كرسوم لعملية التوظيف الوهمية.

وأضاف أنه في كثير من الأحيان تتخذ هذه المواقع أسماء لشركات كبرى ومعروفة في الدولة حتى يتم تنظيم العملية الاحتيالية بشكل محترف، وأحياناً ما يكون الضحايا من خارج الدولة.

وأكد أنه وردته بعض القضايا لضحايا قدموا إلى الدولة بتأشيرة زيارة بعد أن قدموا طلباتهم عبر المواقع الإلكترونية لهذه الشركات ليكتشفوا فور وصولهم بأنهم تعرضوا للنصب.

التأكد من صحة الإعلان

وشدد على ضرورة التأكد من صحة الإعلان والتواصل مع الشركة مباشرة لمعرفة صحة الإعلان قبل دفع أي مبالغ مالية، وحض على ضرورة التعاون مع الجهات المختصة بالدولة بالإبلاغ عن مثل هذه الإعلانات المضللة ليتسنى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.

من ناحيته، قال إبراهيم الصايغ، رئيس قسم استراتيجية التوطين بمجموعة الفطيم إن المجموعة تطرح العديد من الفرص الوظيفية المتنوعة في مختلف أقسام الشركة وإداراتها، عبر قنواتها الرسمية، بالإضافة إلى صفحتها على موقع «لينكدإن،» وتبحث دائماً عن الأفراد الموهوبين من الخريجين والشباب المواطنين.

وأوضح أن الشركات في القطاع الخاص تبحث عادة عن مجموعة من المعايير عند تقييم المتقدمين للوظيفة من أبرزها الكفاءة المهنية والخبرة في المجال المطلوب، بالإضافة إلى المهارات الشخصية مثل القدرة على العمل ضمن فريق حل المشكلات، كما يعتبر التحصيل العلمي والتدريب المستمر عوامل مهمة، إلا أن الأهم هو التقاء رؤية المتقدم مع قيم وأهداف الشركة لضمان التوافق والانسجام في بيئة العمل.

وأكد أن المجموعة تؤمن برعاية المواهب المحلية، وتقدم المئات من فرص العمل التي تلبي مختلف الاهتمامات والخلفيات التعليمية. من جهته، أكد الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الجامعات هي المسؤول الأول عن البطالة في المجتمعات، ويجب أن تهدف إلى تخريج رواد أعمال قادرين على النجاح ومواكبة المستقبل، وألا تعمل على تقديم خريجين يبحثون عن فرص عمل ووظائف تقليدية.

وأشار إلى أن الجامعات يجب أن تضع على عاتقها مسؤولية دفع الجهود الوطنية لخلق نظام تعليمي يكتشف مواهب كل إنسان ويطوّرها، بما يتواءم مع بنود «وثيقة الخمسين».