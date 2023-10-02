منح عقد إنشاء مشروع «فيستا» السكني في مدينة دبي الرياضية بـ 350 مليون درهم

أعلنت «برستيج ون» للتطوير عن تعيينها «صالح للإنشاءات»، الشركة الإماراتية المرموقة في مجال الإنشاء التابعة لمجموعة «صالح بن لاحج»، لبناء وتطوير مشروع «فيستا». جاء ذلك خلال مراسم حفل توقيع إتفاقية التعاون بحضور ممثلين من «برستيج ون»، و«صالح للإنشاءات»، وLACASA، شركة الاستشارات المعمارية والهندسية للمشروع السكني للبدء الفوري بعمليات الإنشاء في مدينة دبي الرياضية بتكلفة 350 مليون درهم.

وقال أجمل سـيفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "برستيج ون للتطوير العقاري": "تُعد شركة صالح للإنشاءات إحدى شركات المقاولات المرموقة والأكثر شهرةً وطلبًا في المنطقة وستلعب دورًا أساسيًا في التسليم الناجح لمشروع «فيستا». وبفضل سجلها القوي والحافل في إنشاء واتمام مشاريع عالية الجودة في القطاع العقاري، نحن على ثقة بأنها ستضمن حصول واستلام المستثمرين عقارات جاهزة بمنتهى الروعة تتوافق تمامًا مع التصميم والهندسة المعمارية للمشروع".



وتُعد شركة صالح للإنشاءات التي تأسست في عام 1975 إحدى الشركات الأكثر خبرةً وابتكارًا في المنطقة. حيث تتمتع بتاريخ وسجل حافل في إتمام وتسليم مشاريع عالية الجودة مثل أبراج جميرا بيتش ريزيدنس، و محاكم الشارقة، وجرين كوميونيتي، وفلل الينابيع، والعديد من المشاريع الأخرى.



كما أضافت إلى محفظة مشاريعها أيقونة معمارية في حيز التنفيذ على شارع الشيخ زايد تضم وحدات سكنية في منتهى الرفاهية بالشراكة مع علامة فندقية فاخرة.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة صالح للإنشاءات: "من المتوقع أن يصبح مشروع «فيستا» من «برستيج ون» مجمعًا سكنيًا رائعًا يضم مجموعة من وسائل الراحة التي تتواجد فقط في الفنادق 5 نجوم. نحن ممتنين لوقوع الاختيار علينا ومنحنا عقد إنشاء هذا المشروع الرائد ونتطلع نحو العمل عن كثب مع فريق برستيج ون للتطوير العقاري".

ونظرًا للإهتمام الكبير الذي يستقطبه المشروع تم بيع معظم الوحدات السكنية في «فيستا»، الأمر الذي يؤكد على الثقة العالية التي يضعها المستثمرين المحليين والدوليين في الفرص الاستثمارية للمشاريع التي في قيد الإنشاء في مدينة دبي، ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال البناء في مطلع عام 2025.



وستقوم برستيج ون للتطوير بطرح أكثر من 1000 وحدة سكنية خلال عام 2023 كما تعتزم وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة إطلاق 5000 وحدة أخرى مما يعزز دور الشركة والتزامها بالاستثمار والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ويمتد مشروع «فيستا» الواقع في مدينة دبي الرياضية على مساحة إجمالية تبلغ

265,000 قدم مربع ويضم 140 شقة سكنية مؤلفة من استديوهات ومساحات مكونة من ثلاث غرف نوم مع إطلالة فريدة على نادي جولف "إلس" ومنظر بانورامي لناطحات السحب في دبي. ويحتضن هذا المشروع مساكن فاخرة ووسائل راحة بكل معنى الكلمة، تشمل حوض سباحة منقطع النظير، وصالة ألعاب رياضية وملعب كرة سلة و بادل، ومنتجعات صحية للرجال والسيدات. بالإضافة إلى مرافق خاصة لحفلات الشواء، وشاشة سينما ضخمة في الهواء الطلق ومقاعد جلوس على الشرفة.

ويتضمن المشروع أيضًا حمام سباحة للأطفال، ومناطق لعب داخلية وخارجية، وملعب غولف مُصغر. ويتميز المشروع بمنصة وصالة في الهواء الطلق حصرية للمقيمين وضيوفهم للاستمتاع بالمناظر الرائعة التي تحيط المشروع.

وأشرفت شركة الهندسة المعمارية LACASA على تصميم «فيستا» من "برستيج"، وصُممت الوحدات السكنية بنوافذ أفقية لترى النور بشكل وفير، وترتفع من الأرض إلى السقف. ويمكن للمستثمرين التأكد من الجودة العالية للتشطيبات والمجموعة الفريدة من الأخشاب الطبيعية والرخام والمعادن والأحجار المستخدمة في بناء المساحات السكنية والمجتمعية.



ويوفر مشروع «فيستا» مجموعة من الخيارات السكنية الفاخرة تبدأ أسعارها من 630 ألف درهم.