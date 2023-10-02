أحمد بن سعيد: دبي قوة دافعة لصناعة الطيران

تستضيف دبي أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمعرض المطارات، المعرض السنوي الأضخم المخصص لصناعة المطارات في العالم، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في الفترة من 14 ولغاية 16 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي المعرض: "يمثل معرض المطارات فرصة هائلة لأصحاب المصلحة في النظام البيئي للطيران في المنطقة للاجتماع والتعاون لترسيخ خارطة طريق لمستقبل يرتكز على الابتكار والاستدامة. لقد قدمت دبي من خلال هذا المعرض منصة بينية ممتازة للأعمال على مدى العقدين الماضيين، وظلت قوة دافعة لهذه الصناعة. ويمثل هذا المعرض السنوي مركزاً للابتكار ومنصة لأصحاب المصلحة للتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الإقليمية واتجاهات الصناعة الناشئة ورؤية القيادة الرامية لضمان أن تحتفظ المنطقة بمكانتها الرائدة وأن تعزز النمو والاستثمار والابتكار في مجال الطيران."

ويستضيف المعرض أربع فعاليات تقام بالتزامن معه وهي منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات - الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران.

وبالنظر لحقيقة أن الموردين الدوليين الرائدين سيعرضون تقنياتهم وابتكاراتهم وحلولهم الأكثر تطوراً على صعيد المطارات، فإن هذه المنصة البينية للأعمال ستكون بمثابة منصة مثالية لأصحاب المصلحة في صناعة الطيران لاكتساب معرفة أولية حول اتجاهات الطيران الناشئة، والتواصل مع قادة الصناعة العالمية، والحصول على أحدث التكنولوجيات الكفيلة بتلبية توقعات المسافرين.



وتقول شركة ار اكس المنظمة للمعرض التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تستضيف أكثر من 400 فعالية في 22 دولة ضمن 42 قطاعا صناعيا، إن منصة الأعمال الحصرية هذه والتي تستمر لثلاثة أيام سيحضرها أكثر من 6,000 من صانعي القرار والمهنيين المتخصصين في صناعة الطيران.

200 عارض

وسوف يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 200 عارض من أكثر من 20 دولة، وسيتضمن المعرض ستة أجنحة دولية وأكثر من 150 مشترياً من أكثر من 20 دولة، في حين ستشهد هذه المنصة البينية للأعمال عقد أكثر من 3,500 اجتماع ضمن برنامج تواصل الأعمال. كما سيلقي الضوء المعرض

في هذه الدورة على أربع منصات للتواصل وتبادل المعرفة هي مسار الابتكار، وساحة المطار المستدامة، ومنطقة الشركات الناشئة، والشباب في الطيران، وذلك إلى جانب عدد مماثل من الفعاليات التي يتم تنظيمها بالتزامن مع أعمال المعرض، وهي منتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران، ومؤتمر أمن المطارات - الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية.



ويشارك في مؤتمرات المعرض أكثر من 60 متحدثاً للتداول حول موضوعات متنوعة على صعيد صناعة الطيران، الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، بلوك تشين، الاستدامة في المطارات، وتجربة المسافرين، والمناولة الأرضية، وأمن المطارات، وإدارة الحركة الجوية، حيث سيكون هناك أكثر من 30 جلسة نقاش ضمن المؤتمرات المختلفة.

وأكدت أصحاب المصلحة

في قطاع الطيران في المنطقة والشركاء الدائمون لمعرض المطارات، بما في ذلك هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وطيران الإمارات والمجموعة، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي، تقديم دعمهم لهذا المعرض الفريد. وقد حظي معرض المطارات والفعاليات المتزامنة معه بالتأييد الجماعي لمجتمع الطيران الإقليمي، وذلك بالنظر لأجندته التي تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية لضمان تحول المطارات بغرض تلبية توقعات المسافرين وتعزيز سلامتهم وأمنهم إلى جانب تسهيل الراحة على صعيد الطيران.

بيانات



وأعرب صناع القرار في مجال الطيران عن ثقتهم بأن المعرض سيعمل على تعزيز التعاون بشكل أكبر بين أصحاب المصلحة في صناعة الطيران مثل المطارات، وشركات الطيران، ومزودي خدمات الملاحة الجوية. وكانت بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد ذكرت أنه من المتوقع لحركة المسافرين أن تشهد تعافياً تاماً من تأثير الجائحة والعودة إلى مستويات 2019 ربما بحلول العام 2024. ويقول مجلس المطارات العالمي أيضاً إنه من المتوقع أن يتعافى السفر الدولي بحلول العام 2025.

إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن ينمو إجمالي حركة المسافرين في كافة أنحاء العالم بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.5% لغاية العام 2041، مع تسجيل منحى انتعاش قوي حتى العام 2026، فيما من المتوقع أن تصل حركة المسافرين في كافة أنحاء العالم إلى 19.3 مليار في العام 2041 و23.9 مليار في العام 2050. ومن المتوقع أن تنمو حركة المسافرين الدولية إلى 4.4 مليار مسافر دولي في العام 2026. وفي العام 2041، فإنه من المتوقع أن تتعامل المطارات مع زهاء 200 مليون طن من الشحن الجوي في كافة أنحاء العالم، في حين من المتوقع لحركة الطائرات أن تنمو إلى 111.6 مليون حركة بحلول العام 2026، فيما ستشهد المطارات في كافة أنحاء العالم 153.8 مليون حركة للطائرات بحلول العام 2041.