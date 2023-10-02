بدعم صيني..اندونيسيا تدشن أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا

دشنت اندونيسيا الإثنين أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا، وهو مشروع مدعوم من الصين بلغت كلفته مليارات الدولارات، وعدّه الرئيس جوكو ويدودو رمزا لـ"تحديث" البلاد.

ويمكن لقطار "ووش" الذي تبلغ سرعته القصوى 350 كلم في الساعة، أن يربط بين العاصمة جاكارتا ومدينة باندونغ الواقعة على مسافة 140 كلم منها، في 45 دقيقة فقط بدلا من ثلاث ساعات في رحلات القطار العادية.

وقال ويدودو خلال احتفال تدشين الخط في محطة رئيسية وسط العاصمة إن "قطار جاكارتا-باندونغ الفائق السرعة... هو رمز لتحديث قطاع النقل العام وربطه بسلاسة مع وسائل النقل الأخرى".

وأشار ويدودو الى أن اسم القطار هو اختصار لعبارة في اللغة الاندونيسية مفادها "توفير الوقت، التشغيل الأمثل، والنظام الموثوق"، وتم بناؤه بالتعاون بين أربع شركات اندونيسية وشركة السكك الحديد الصينية.

والمشروع هو ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الاستثمارية الصينية.

وكان من المقرر ألا تتجاوز كلفته عتبة خمسة مليارات دولار، وأن يتم انجازه في عام 2019. الا أن تأخره جراء تحديات على صعيد إنشاء البنى التحتية وجائحة كوفيد-19، جعلت كلفته أعلى.

وأجرت اندونيسيا سلسلة اختبارات للقطار قبل تدشينه رسميا، شارك في أحدها الشهر الماضي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش مشاركته في قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا.