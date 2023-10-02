تتسلم أول شحنة من «شل أفييشن» قبل نهاية 2023.. طيران الإمارات تتفق على 300 ألف غالون وقود مستدام

أبرمت طيران الإمارات اتفاقية مع شركة «شل أفييشن» لتزويدها بأكثر من 300 ألف غالون من وقود الطيران المستدام SAF لاستخدامها في مقر الناقلة بدبي. ومن المتوقع أن تتسلم طيران الإمارات أول شحنة بموجب الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، ما يجعلها المرة الأولى التي يتم فيها ضخ هذا النوع من الوقود في نظام مطار دبي الدولي للوقود.

وتعد الاتفاقية أحدث خطوة تتخذها طيران الإمارات في إطار استراتيجيتها البيئية التي تركز على ثلاثة مجالات: خفض الانبعاثات، والاستهلاك المسؤول، والحفاظ على الحياة البرية والموائل.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم طيران الإمارات بتتبع تسليم الوقود المستدام وبيانات استخدامه من خلال «أفيليا Avelia»، أحد حلول SAF الأولى في العالم التي تعمل بتقنية البلوك تشين. ويعمل «أفيليا» بواسطة Shell Aviation وAccenture، بدعم من Energy Web بالإضافة إلى American Express Global Business Travel. وسوف تشتري طيران الإمارات الوقود المستدام، من خلال «أفيليا»، بالإضافة إلى الخصائص البيئية المرتبطة بالوقود للمساعدة في إزالة الكربون من الانبعاثات ذات الصلة بالنطاق 1، في حين ستشتري شركة Shell Corporate Travel السمات البيئية للنطاق 3 المرتبطة بنفس الوقود للمساعدة في إزالة الكربون. ويوضح الاتفاق كيف يمكن لحلول الحجز والمطالبات أن تمكّن الناقلات الجوية والشركات من تحقيق الفوائد البيئية للوقود المستدام.

إمدادات مستقبلية

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «نفخر بالعمل بالشراكة مع شل لتوفير إمدادات الوقود المستدام لطيران الإمارات في دبي لأول مرة، والاستفادة من منصة أفيليا التي توفر لمشغلي الرحلات المرونة اللازمة لمواءمة أهداف الاستدامة الخاصة بهم وتقليل بصمتهم البيئية. ونأمل أن يتطور هذا التعاون لتوفير إمدادات مستقبلية مستمرة في مركزنا، حيث لا توجد حالياً مرافق لإنتاج الوقود المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً للدور الحيوي لصناعة الطيران في اقتصاد دبي ودولة الإمارات، فإننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع المنظمات والهيئات الحكومية التي تشاركنا الأهداف ذاتها للنظر في حلول قابلة للتطبيق تعمل على إدخال مزيد من الوقود المستدام المحدود للغاية حالياً في السوق، ضمن سلسلة التوريد ودعم جهود طيران الإمارات للحد من الانبعاثات عبر عملياتنا».

وقال نائب رئيس شركة شل لسفريات الشركات تشو يونج يي: «تتمتع طيران الإمارات وشركة شل بعلاقة تجارية طويلة الأمد، ومن الرائع أن نبني على هذه العلاقة لنعمل الآن معاً على إزالة الكربون. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة إلى الأمام بالنسبة لصناعة الطيران في دولة الإمارات. ويعد توفير الوقود المستدام في مطار دبي الدولي لأول مرة علامة فارقة، ومثالًا مهماً لكيفية أداء مختلف اللاعبين في صناعة الطيران دوراً في إطلاق تطور وتقدم الوقود المستدام. ونأمل أن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق لمزيد من العمل بشأن الوقود المستدام عبر صناعة الطيران في دولة الإمارات والمنطقة عامةً، ما يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في رحلتنا نحو الانبعاثات الصفرية».

مزيج وقود

وباعتباره وقوداً آمناً ومعتمداً ومتوافقاً مع أساطيل الطائرات العاملة والبنية التحتية للمطارات، يمكن إضافة الوقود المستدام إلى وقود الطائرات التقليدي بنسبة تصل إلى 50%، ما يؤدي إلى إنتاج مزيج وقود طيران يصدر انبعاثات كربون أقل بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بوقود الطائرات التقليدي. (يختلف التقدير الفعلي لخفض الكربون في الوقود المستدام اعتماداً على مسار الإنتاج. ونسبة 80% هي الحد الأعلى لما هو متاح تجارياً اليوم، حسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي).

وكانت طيران الإمارات قد أنجزت بنجاح، في أوائل السنة الجارية، أول رحلة تجريبية في المنطقة باستخدام وقود مستدام بنسبة 100% في أحد محركي الطائرة. وأجريت أول رحلة للناقلة باستخدام الوقود المستدام الممزوج مع وقود الطائرات التقليدي في عام 2017، انطلاقاً من شيكاغو بطائرة بوينج 777. كما قامت طيران الإمارات برفع نسبة الوقود المستدام للرحلات الجوية من ستوكهولم، وتشغّل حالياً رحلات جوية من باريس وليون وأوسلو باستخدام مزيج من النوعين.

وتشارك طيران الإمارات في سلسلة من مجموعات العمل الصناعية والحكومية الإماراتية، إلى جانب المشاركات المستمرة للمساعدة في توسيع نطاق إنتاج وتوريد الوقود المستدام. وساهمت الناقلة في العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تطوير خارطة طريق تحويل الطاقة إلى سائل PtL في الدولة، التي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية والمنتدى الاقتصادي العالمي، كما كانت مشاركاً نشطاً في خارطة الطريق الوطنية لوقود الطيران المستدام في الدولة التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للطيران المدني في يناير (كانون الثاني) 2023.