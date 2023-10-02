وثيقة: شركة داماك للتطوير العقاري تعين بنوكا لإصدار صكوك لأجل 3.5 سنة

أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" اليوم الاثنين أن شركة داماك للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقرا عينت بنوكا لبيع صكوك مقومة بالدولار لأجل 3.5 سنة.

واختير كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين، في حين سيعمل بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول ومجموعة جي.إف.إتش المالية وبنك المشرق أيضا كمديرين مشتركين للدفاتر.

وأظهرت وثيقة مصرفية أن البنوك سترتب سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين اليوم الاثنين يعقبها إصدار سندات إسلامية بحجم قياسي إذا سمحت ظروف السوق بذلك.