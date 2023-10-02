هجوم انتحاري في محيط البرلمان التركي قبل حضور أردوجان جلسته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 12:23

أنقرة‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬شن‭ ‬مجهولان،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬هجوماً‭ ‬بالقنابل‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان،‭ ‬قبل‭ ‬حضور‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬افتتاحية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬منعنا‭ ‬من‭ ‬السير‭ ‬باتجاه‭ ‬أهدافنا‮»‬‭.‬

ووصل‭ ‬أردوجان‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان،‭ ‬ظهراً،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مقرراً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أدانت‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‮»‬،‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إرهابيين‭ ‬اثنين‮»‬‭ ‬شنا‭ ‬هجوماً‭ ‬بالقنابل،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ضابطي‭ ‬شرطة‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التركي‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬كايا،‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬الشخصين‭ ‬فجر‭ ‬نفسه،‭ ‬فيما‭ ‬تولت‭ ‬الشرطة‭ ‬التركية‭ ‬أمر‭ ‬الآخر‭ ‬‮«‬وتم‭ ‬تحييده‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬30‭ ‬صباحاً،‭ ‬جاء‭ ‬إرهابيان‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مركبة‭ ‬تجارية‭ ‬خفيفة‭ ‬أمام‭ ‬بوابة‭ ‬مدخل‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لدينا،‭ ‬وشنا‭ ‬هجوماً‭ ‬بالقنابل‮»‬‭.‬