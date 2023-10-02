Monday, 02 October 2023 02:04 GMT

هجوم انتحاري في محيط البرلمان التركي قبل حضور أردوجان جلسته

10/2/2023 5:28:19 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 12:23

أنقرة‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬شن‭ ‬مجهولان،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬هجوماً‭ ‬بالقنابل‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان،‭ ‬قبل‭ ‬حضور‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬افتتاحية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬منعنا‭ ‬من‭ ‬السير‭ ‬باتجاه‭ ‬أهدافنا‮»‬‭.‬

ووصل‭ ‬أردوجان‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان،‭ ‬ظهراً،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مقرراً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أدانت‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‮»‬،‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إرهابيين‭ ‬اثنين‮»‬‭ ‬شنا‭ ‬هجوماً‭ ‬بالقنابل،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ضابطي‭ ‬شرطة‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التركي‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬كايا،‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬الشخصين‭ ‬فجر‭ ‬نفسه،‭ ‬فيما‭ ‬تولت‭ ‬الشرطة‭ ‬التركية‭ ‬أمر‭ ‬الآخر‭ ‬‮«‬وتم‭ ‬تحييده‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬30‭ ‬صباحاً،‭ ‬جاء‭ ‬إرهابيان‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مركبة‭ ‬تجارية‭ ‬خفيفة‭ ‬أمام‭ ‬بوابة‭ ‬مدخل‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لدينا،‭ ‬وشنا‭ ‬هجوماً‭ ‬بالقنابل‮»‬‭.‬

MENAFN02102023000055011008ID1107173621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث