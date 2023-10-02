هجوم انتحاري في محيط البرلمان التركي قبل حضور أردوجان جلسته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 12:23
أنقرة - (وكالات الأنباء): شن مجهولان، أمس الأحد، هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان، قبل حضور الرئيس رجب طيب أردوجان، الذي قال أمام النواب في جلسة افتتاحية إن «التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منعنا من السير باتجاه أهدافنا».
ووصل أردوجان إلى مقر البرلمان، ظهراً، كما كان مقرراً، في حين أدانت عدة دول «الهجوم الإرهابي»، وعبرت عن تضامنها مع تركيا.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية أن «إرهابيين اثنين» شنا هجوماً بالقنابل، ما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن أحد الشخصين فجر نفسه، فيما تولت الشرطة التركية أمر الآخر «وتم تحييده».
وكتب الوزير أنه «في حوالي الساعة 09:30 صباحاً، جاء إرهابيان على متن مركبة تجارية خفيفة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لدينا، وشنا هجوماً بالقنابل».
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