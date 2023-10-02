المركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوز، الحديث عن خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو باعتبار هذا الحديث سابق لأوانه.وحذّر جويندوز من التحديات التي يمكن أن تظهر في المرحلة الأخيرة من جهود خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف وهو 2% سنوياً على المدى المتوسط.

وقال :"نحن في طريقنا نحو خفض التضخم إلى 2%"، مضيفا "يجب مراقبة التطورات عن كثب، حيث إن الميل الأخير من الرحلة لن يكون سهلا، لأن العوامل التي يمكن أن تدمر عملية خفض التضخم ما زالت قوية". الاقتصادية