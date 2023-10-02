المركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - رفض نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوز، الحديث عن خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو باعتبار هذا الحديث سابق لأوانه.
وحذّر جويندوز من التحديات التي يمكن أن تظهر في المرحلة الأخيرة من جهود خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف وهو 2% سنوياً على المدى المتوسط.
وقال :"نحن في طريقنا نحو خفض التضخم إلى 2%"، مضيفا "يجب مراقبة التطورات عن كثب، حيث إن الميل الأخير من الرحلة لن يكون سهلا، لأن العوامل التي يمكن أن تدمر عملية خفض التضخم ما زالت قوية". الاقتصادية
MENAFN02102023000208011052ID1107173585
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.