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الدولار يبدأ الربع الأخير من العام الحالي قوياً

10/2/2023 5:21:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ الدولار في الربع الأخير من العام الحالي قوياً، وسط احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، بينما تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى منذ قرابة عام، دافعاً المتعاملين لترقب تدخل من السلطات اليابانية.

وشهدت التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، تحركات محدودة للعملات بسبب عطلة في مناطق من أستراليا وعطلة الأسبوع الذهبي في الصين، ومع ذلك قال محللون إن تجنب إغلاق الحكومة الأميركية في اللحظات الأخيرة قد يقدم بعض الدعم للأسواق.

وتراجع الين إلى 149.83 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ أكثر من 11 شهرا، ليقترب أكثر من أي وقت من مستوى 150 دولاراً. سكاي نيو


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