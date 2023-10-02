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450 ألف برميل نفط استوردها الأردن من العراق الشهر الماضي بـ 78 دولاراً للبرميل

10/2/2023 5:21:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت الأرقام الرسمية لشركة تسويق المنتجات النفطية العراقية، أن الأردن استورد من العراق خلال شهر أيلول الماضي ( 449.423) برميل من النفط الخام.
وبحسب البيانات، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فان معدل التصدير اليومي بلغ 15 ألف برميل، كانت تورّد عبر صهاريج من ميناء جيهان في كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.
وأشارت الأرقام، إلى أن معدل البيع الموزون لكل برميل بلغ ( 78 ) دولاراً، وهو سعر أقل من السعر العالمي بمقدار 16 دولاراً، بحسب بنود الاتفاق الذي تم بين الأردن والعراق بوقتٍ سابق.
وكان الأردن زاد من مستوردات النفط العراقي اليومية لتصبح 15 ألف برميل بدلاً من 10 آلاف برميل، وذلك اعتباراً من مطلع شهر آب الماضي.

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