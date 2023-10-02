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أزمة إفلاس الشركات تُهدد السويد

10/2/2023 5:21:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 14%، خلال شهر أيلول الماضي، مقارنة مع العام السابق، متأثراً بالركود في قطاعات الفنادق والمطاعم.

وقالت الرئيس التنفيذي للوكالة جابرييلا جورانسون في بيان :"ما نشهده الآن هو تطور مخيف حيث بدأت مستويات الإفلاس المرتفعة في الاستقرار".


وتوقعت جورانسون حدوث مخاطر حقيقية على سوق العمل وزيادة البطالة نتيجة لارتفاع عدد حالات الإفلاس.

وأضافت أن أكثر من 3000 موظف في قطاع البناء وحده فقدوا وظائفهم نتيجة لإفلاس الشركات.

وأظهرت بيانات الشهر الماضي ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد للمرة 14 على التوالي، حيث قادت قطاعات صالات الرياضة وتجارة التجزئة والعقارات الزيادة في حالات الإفلاس. الاقتصادية

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