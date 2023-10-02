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قوة إسرائيلة خاصة تختطف ثلاثة شبان جنوب جنين

10/2/2023 5:21:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- اختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الإثنين، ثلاثة شبان جنوب مدينة جنين.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن "مستعربين" اختطفوا الشبان علي السعدي، وصهيب السعدي، ومحمد قاسم السعدي، أثناء تواجدهم في مركبتهم قرب مكب زهرة الفنجان جنوب جنين.

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