قوة إسرائيلة خاصة تختطف ثلاثة شبان جنوب جنين

قوة إسرائيلة خاصة تختطف ثلاثة شبان جنوب جنين
التاريخ
10/2/2023 5:21:50 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- اختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الإثنين، ثلاثة شبان جنوب مدينة جنين.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن "مستعربين" اختطفوا الشبان علي السعدي، وصهيب السعدي، ومحمد قاسم السعدي، أثناء تواجدهم في مركبتهم قرب مكب زهرة الفنجان جنوب جنين.
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