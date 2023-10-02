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المالية تعلن صرف رواتب الموظفين غداً الثلاثاء

10/2/2023 5:21:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيلول، وذلك غداً الثلاثاء الموافق 3/10/2023، بنسبة 90% من راتب شهر أيلول وبحد أدناه 2000 شيقل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.



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