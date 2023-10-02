المالية تعلن صرف رواتب الموظفين غداً الثلاثاء
التاريخ
10/2/2023 5:21:49 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيلول، وذلك غداً الثلاثاء الموافق 3/10/2023، بنسبة 90% من راتب شهر أيلول وبحد أدناه 2000 شيقل.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
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