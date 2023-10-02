اشتية: مناطق ج جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن هناك محاولة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية وسابقاتها لضم المناطق المسماة "ج"، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين كاملة.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم تعزيز صمود أهلنا في المناطق المسماة (ج)، وتمكين بنيتنا التحتية في تلك المناطق.

وقال: منذ بداية عملنا، أعطينا هذه المناطق أولوية كبرى في مختلف المجالات، واليوم نجدد إطلاق برامج ذات علاقة بتلك المناطق، وجميع الوزارات تعمل على إنجاحها كلٌ حسب اختصاصه.

وترحم اشتية، باسم مجلس الوزراء على الشهداء الذين اغتالهم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وآخرهم الشهيد محمد جبريل رمانة، من مخيم الأمعري.

ويناقش مجلس الوزراء المسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية ليكون قانونا حديثا ومتقدما ويعالج بعض الإخفاقات وبعض الثغرات في القانون السابق، وسيُرفع إلى الرئيس محمود عباس لإقراره وإصداره.

كما يناقش المجلس أيضا مشروع المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين، وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بالمشروع الذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات، كما يناقش توسيع آفاق التجارة مع الأردن الشقيق عبر معبر الكرامة، والتوصيات ذات العلاقة لنقاشها مع الإخوة في الأردن.



