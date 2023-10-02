بنك فلسطين يختتم رعايته الماسية لمعرض ومهرجان نابلس إكسبو 2023

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- اختتم بنك فلسطين رعايته الماسية لمعرض ومهرجان نابلس إكسبو 2023، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس على مدار خمسة أيام في بيت إيبا بمحافظة نابلس، وذلك بهدف إنعاش الحياة الاقتصادية في المحافظة وترويج المنتجات والصناعة الوطنية.

وشارك بنك فلسطين إلى جانب رعايته الماسية، عبر جناحه المميز الذي رحّب بعشرات الآلاف من المواطنين، حيث جرى تعريفهم بالخدمات البنكية الرقمية العصرية التي يقدمها البنك، وحملات البنك المميزة والتي كان آخرها حملة التوفير "توفيرنا مش عادي".

وشهد مهرجان نابلس إكسبو والذي اختُتم أمس الأحد، إقبالاً لافتاً وتفاعلاً مميزاً من الزوار من مختلف محافظات الوطن، والذين تمكنوا من التعرف على منتجات وخدمات أكثر من 100 من الشركات والمصانع والمشاريع النسوية والصغيرة من نابلس ومن باقي المحافظات، كما شمل المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي استهدفت العائلات والمواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وحول مساهمة البنك في تقديم الرعاية الماسية لمهرجان نابلس إكسبو 2023، أعرب محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، عن اعتزازه بمساهمة البنك ومشاركته في فعاليات هذا الحدث الضخم والمهم لمحافظة نابلس ولسائر المحافظات الفلسطينية، وذلك التزاماً بمسؤوليته المجتمعية تجاه نابلس ومختلف فعالياتها الاقتصادية والاجتماعية. مؤكداً أن المهرجان نجح بشكل لافت في تحقيق أهم أهدافه والمتمثل في إعادة الحياة الاقتصادية والتجارية في نابلس التي تعد عاصمة الاقتصاد الفلسطيني.

كما أشاد الشوا بجهود غرفة تجارة وصناعة نابلس وجميع الشركاء والداعمين من أجل إخراج هذا الحدث بالمستوى الذي يعكس الهوية الثقافية والحضارية والاقتصادية لنابلس ويليق بمكانتها كمركز جذب اقتصادي واجتماعي حيوي في فلسطين.

وأكد الشوا اعتزاز البنك بدور المؤسسات الاقتصادية والتجارية في نابلس والتي تشكل عصب الحياة الاقتصادية ليس على مستوى المحافظة فحسب وإنما على مستوى الوطن، وأردف الشوا قائلاً "البنك ملتزم بالمشاركة في دعم اقتصاد نابلس وإحياء الأمل بمستقبل أفضل في المحافظة عبر تمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يشمل العمل على تشجيع الصناعة المحلية والمنتج الوطني والمشاريع الصغيرة والحرفية والنسوية من أجل تمكين هذه القطاعات من التطور والاستمرار، وذلك انسجاماً مع نهج الاستدامة الذي تبناه البنك هادفاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في فلسطين".

ويولي بنك فلسطين اهتماماً كبيراً بتوفير حزم شاملة من الخدمات البنكية الموجهة لقطاع الأعمال والتجارة إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يشمل رفد هذه القطاعات بأدوات بنكية ومالية عصرية بالتوازي مع تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وفق استراتيجية التحول الرقمي التي يلتزم بها البنك، من أجل تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية وتمكينها من التوسع في السوق وتحسين مستوى خدمة الزبائن، وذلك بداية من خدمات إدارة الحساب والتحويلات المحلية والدولية، وإصدار البطاقات ودفاتر الشيكات، وبرامج التسهيلات الائتمانية، ووصولاً إلى حلول الدفع الإلكتروني المتنوعة والمميزة، بالإضافة إلى مواصلة تحديث خدمات تطبيق بنكي والإنترنت البنكي لتمكين التجار وأصحاب وصاحبات الأعمال والمشاريع من إنجاز المعاملات البنكية بسهولة دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، واستقبال المدفوعات إلكترونياً بشكل فوري وآمن.