بذريعة الأعياد اليهودية: الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين؛ بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضح مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، أن الاحتلال سيغلق الحرم الإبراهيمي حتى الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وطالب الجعبري المجتمع الدولي بشكل عام والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات التي لها علاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها "اليونسكو"، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، لتأمين احتفالات المستوطنين بعيد العُرش اليهودي في الحرم وساحاته.

وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال كثفت تواجدها على كل المداخل المؤدية إلى الحرم لتأمين وصول المستوطنين إلى مدينة الخليل والمناطق الأثرية، بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.