نادي الأسير يحمّل إدارة السجون المسؤولية عن حياة الأسير محمود ابو ذريع

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- حمّل نادي الأسير الفلسطينيّ، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمود حسن أبو ذريع (55 عامًا)، من مدينة دورا/ الخليل، والذي يواجه تدهورًا على وضعه الصحيّ منذ عدة أيام، وحتّى اليوم لا يوجد تشخيص نهائي لحالته الصحيّة.

الأسير أبو ذريع المعتقل منذ عام 2003، والمحكوم بالسّجن المؤبد، نقل يوم أمس من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا) بشكل عاجل، ثم أعادته إدارة السّجن في ساعات متأخرة من الليلة الماضية إلى السّجن، إلا أنّ تدهورًا طرأ على وضعه الصحيّ صباح اليوم، وجرى نقله مجددًا إلى عيادة السّجن.

وأكّد نادي الأسير، أنّ الأسرى أبلغوا إدارة السّجن أنّه وفي حال لم يتم نقله إلى المستشفى مجددًا وتشخيص حالته الصحيّة بشكل جدي، وتوفير العلاج اللازم له، سيكون هناك خطوات احتجاجية، حيث يواصل الأسرى مطالبتهم لنقله إلى المستشفى منذ الصباح.

واعتبر نادي الأسير، أنّ ما يجري ما الأسير أبو ذريع، ما هو إلا جزءًا من مسار جريمة الإهمال الطبي الممنهجة (القتل البطيء) التي تواصل إدارة السّجون، ممارستها وعلى عدة مستويات وبمختلف أدواتها، وأبرزها عمليات المماطلة في تشخيص المرض، وتقديم العلاج.





يُشار إلى أن أبو ذريع هو واحد من بين مئات الأسرى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).