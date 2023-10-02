أوكرانيا.. قتيل ومصابون بقصف روسي على خيرسون

MENAFN - Palestine News Network ) كييف/PNN- أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 6 آخرين بينهم طفلان، إثر قصف روسي على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، ليلة الاثنين.

وقال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون على تطبيق تيليغرام، إن "القوات الروسية شنت 71 هجومًا على مدى 24 ساعة مضت استهدفت مناطق سكنية ومتاجر وبنية تحتية طبية من بين منشآت أخرى".

بدورها، ذكرت صحيفة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية، أن أصوات انفجارات قوية سُمعت في المدينة فجر الإثنين في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من خيرسون، دون انطلاق صفارات الإنذار.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات متعددة في خيرسون، لكن لم يعلن الجانب الروسي عن أي استهداف حتى الآن في المدينة.

وتستهدف روسيا بضرباتها منشآت الطاقة ومستودعات الذخيرة بالإضافة الى مراكز القيادات العسكرية، في المدن الأوكرانية.

وتدوّي صافرات الإنذار في عدد من المدن الأوكرانية بشكل يومي.