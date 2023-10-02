ورطة كبيرة لريال مدريد قبل كلاسيكو برشلونة!

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- على طريقة المصائب لا تأتي فرادى، هبطت كارثة خارج التوقعات فوق رأس المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، على إثرها قد يخسر الفريق جهود واحد من أهم لاعبيه في الأسابيع القليلة القادمة، وذلك في الوقت الذي يعاني النادي الملكي الأمرّين من لعنة الإصابات طويلة الأجل في أكثر من مركز حساس.

ووفقا لما أوردته صحيفة“موندو ديبورتيفو”، فإن الميستر كارليتو سيطير إلى الإقليم الكاتالوني نهاية الشهر الجاري وهو في وضع لا يُحسد عليه، والإشارة إلى النقص العددي الحاد في مركز قلب الدفاع، والذي اكتمل بحصول المدافع الجوكر ناتشو فرنانديز على بطاقة حمراء في آخر دقائق الفوز العريض على حساب جيرونا بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة للدوري الإسباني.

وعلمت المنصة المقربة من برشلونة من مصادرها، أن حكم مباراة جيرونا، أعطى لجنة حكام الليغا الضوء الأخضر لتغليظ عقوبة الثلاثيني الإسباني، تاركا في تقريره بعد المباراة ما يكفي من ملاحظات لمضاعفة العقوبة، منها الخشونة الزائدة في التدخل، وخضوع الضحية بورتوغيز للعلاج، وفي الأخير لم يقوَ على استكمال المواجهة، الأمر الذي قد يتسبب في إيقاف ناتشو لمدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن 3 أو 4 مباريات على مستوى المسابقة.

وجاء في نفس التقرير، أنه في حال تعرض مدافع ريال مدريد للإيقاف أكثر من مباراتين، فهذا يعني أن المدرب الإيطالي سيجد نفسه في ورطة كبيرة قبل مباراة كلاسيكو الأرض ضد الغريم الأزلي برشلونة، المقررة يوم 28 من أكتوبر/ تشرين الجاري لحساب الجولة الـ11 من الليغا، في إشارة إلى تفاقم الأزمة الدفاعية، المتمثلة في غياب المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لنهاية الموسم بداعي إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى الشكوك حول مدة غياب ديفيد آلابا بعد انتكاسته الأخيرة، فيما لا يملك المدرب سوى قلب دفاع وحيد وهو الألماني أنطونيو روديغر.

وفي نفس السياق، قال موقع“مدريد يونيفرسال”، إن المدرب أنشيلوتي سيتعين عليه التفكير خارج الصندوق للخروج من هذه الورطة، منها الاستعانة بالمدافع الأيسر فيرلاند ميندي في مركز محور الدفاع في المباريات المحتمل أن يغيب عنها ناتشو أمام أوساسونا وإشبيلية وبرشلونة، أو أن يعوّل على الفرنسي الآخر أوريلين تشواميني، الذي يُجيد اللعب في قلب الدفاع بنفس الجودة والكفاءة المعروفة عنه على دائرة المنتصف، أو يفاضل بين ثنائي دفاع الكاستيا مارفيل وألفارو كاريلو، وهذا سيكون الخيار الأخير للمدرب.

الجدير بالذكر، أنه بعد انتصار ريال مدريد خارج قواعده على جيرونا بثلاثية نظيفة، استعاد صدارة الليغا مرة أخرى، بالوصول للنقطة الـ21، بفارق نقطة عن حامل اللقب الكاتالوني، الذي تجاوز إشبيلية بشق الأنفس بهدف نظيف في افتتاح مباريات نفس الجولة.



