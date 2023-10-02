(MENAFN
- Amman Net)
وزير الصحة فراس الهواري، ووزير الاتّصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهنَّد المبيضين يعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم.
أكثر من 5 آلاف طلب إساءة اختيار وانتقال من تخصص لآخر حتى صباح اليوم، بحسب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.
صادرات النفط العراقية إلى الأردن خلال شهر أيلول الماضي نحو 450 ألف برميل، وفق شركة تسويق النفط العراقية.
انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بمشاركة الأردن.
أكثر من 400 مستوطنا، يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
إصابة 38 شخصا جراء حريق نشب في مديرية أمن محافظة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة وفق وسائل اعلام مصرية
تكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 37.8 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية 10/02/2023 - 11:33 عمان ن
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، عند 37.8 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.1 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.80 و33.40 دينارا على التوالي.
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