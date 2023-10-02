MENAFN - Amman Net)وزير الصحة فراس الهواري، ووزير الاتّصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهنَّد المبيضين يعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم.أكثر من 5 آلاف طلب إساءة اختيار وانتقال من تخصص لآخر حتى صباح اليوم، بحسب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.صادرات النفط العراقية إلى الأردن خلال شهر أيلول الماضي نحو 450 ألف برميل، وفق شركة تسويق النفط العراقية.انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بمشاركة الأردن.أكثر من 400 مستوطنا، يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.إصابة 38 شخصا جراء حريق نشب في مديرية أمن محافظة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة وفق وسائل اعلام مصريةتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 37.8 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية 10/02/2023 - 11:33 عمان ن

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، عند 37.8 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.1 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.80 و33.40 دينارا على التوالي.

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