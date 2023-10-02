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37.8 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

10/2/2023 5:21:34 AM
(MENAFN- Amman Net)
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  • تكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 37.8 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية 10/02/2023 - 11:33 عمان ن

    بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، عند 37.8 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.1 دينارا لجهة البيع.

    وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.80 و33.40 دينارا على التوالي.

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