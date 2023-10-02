للإقلاع عن التدخين.. أطعمة تحتوي على النيكوتين قد تحدث فرقا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر الإقلاع عن التدخين من أكثر المهام الصعبة التي يحاول فيها المدخنون تجريب شتى الطرق والوسائل لتحقيق نتائج مثمرة يبتعدون فيها عن أكثر العادات ضررًا بالصحة.

ويمكن أن يؤثر النيكوتين على وظائف المخ، ويؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وزيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية فإن النيكوتين موجود بنسب ضئيلة في بعض الخضروات والفاكهة، ويمكن لتناول هذه الأنواع أن يساعد المدخنين على الإقلاع عن إدمانهم.



الباذنجان

كل غرام من الباذنجان يحتوي على 100 ميكروغرام من النيكوتين.

ومع ذلك، ستحتاج إلى تناول 10 كغ من الباذنجان لتستهلك نفس كمية النيكوتين الموجودة في سيجارة.



البطاطس

تحتوي حبة البطاطس على حوالي 15 ميكروغرام من النيكوتين.



القرنبيط

أحد الأطعمة الأكثر إثارة للدهشة باحتوائها على النيكوتين هو القرنبيط.. يحتوي القرنبيط على حوالي 16.8 ميكروغرام من النيكوتين.



الفلفل الأخضر

الفلفل الأخضر يمكن أن يحتوي على ما بين 7.7 إلى 9.2 ميكروغرام من النيكوتين.



الطماطم

تحتوي حبة الطماطم متوسطة الحجم على حوالي 7.1 ميكروجرام من النيكوتين.



الشاي

بعض أنواع الشاي المخمر وسريع التحضير (الأسود والأخضر) يمكن أن تحتوي على النيكوتين.



ووجدت دراسة قديمة أن منتجات اللحوم والقهوة تجعل مذاق السجائر أفضل، لذلك فإن تناول هذه الأشياء قد يذكّر بالتدخين.



ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإن الأطعمة الحارة والسكرية تميل إلى جعل الناس يشتهون السجائر أكثر.



لذلك، فإن استبدال قهوتك بشيء آخر، مثل الشاي الأخضر، قد يساعد في عادة جديدة وأكثر صحية.

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