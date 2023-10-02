مصر.. دعوة حزبية للاحتشاد في الميادين لدعم السيسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت مجموعة من الأحزاب المصرية للاحتشاد في الميادين اليوم الاثنين، دعما لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلان استمرار روح ثورة 30 يونيو.وقال رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، أن الحزب توجه بدعوة المصريين للاحتشاد بجميع ميادين المحافظات، لإعلان استمرار روح 30 يونيو العظيمة وتفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن.



كما وجه حزب الإصلاح والنهضة كافة قواعده وكوادره بكافة المحافظات، للنزول إلى الميادين لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.



وأكد الحزب في بيانه، دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة وعلى أهمية إعادة انتخابه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي بدأها، كزعيم استثنائي يبني الجمهورية الجديدة ويضع دعائم وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.



وشدد على ما أكد عليه في بياناته السابقة، من أنه يضع جميع مقرات الحزب في كافة المحافظات تحت تصرف حملة دعم الرئيس السيسي، وأنه قد وجه قواعده في كافة المحافظات في وقت سابق لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كما دعا رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة 2023 /2024.



ودعا حزب الاتحاد، أعضاءه وجموع الشعب المصري للاحتشاد اليوم الإثنين، الساعة الخامسة عصرا، بكافة الميادين، لدعوة الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية 2023 /2024.



وتأتي دعوة الحزب للرئيس السيسي للترشح استكمالا لمسيرة التنمية والبناء الشاملة المستدامة ودعم التماسك المجتمعي، وتثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، تحقيقا لأهداف ثورة 30 يونيو.



كما تأتي الدعوة انطلاقا من المشروعات والمبادرات العملاقة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بكافة محاورها، وعلى رأسها التعليم والصحة والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

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