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قوة إسرائيلية خاصة تختطف ثلاثة شبان من جنين

10/2/2023 5:21:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الإثنين، ثلاثة شبان جنوب مدينة جنين.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن "مستعربين" اختطفوا الشبان علي السعدي، وصهيب السعدي، ومحمد قاسم السعدي، أثناء تواجدهم في مركبتهم قرب مكب زهرة الفنجان جنوب جنين.


وفا


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