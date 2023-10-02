قوة إسرائيلية خاصة تختطف ثلاثة شبان من جنين

قوة إسرائيلية خاصة تختطف ثلاثة شبان من جنين
التاريخ
10/2/2023 5:21:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الإثنين، ثلاثة شبان جنوب مدينة جنين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن "مستعربين" اختطفوا الشبان علي السعدي، وصهيب السعدي، ومحمد قاسم السعدي، أثناء تواجدهم في مركبتهم قرب مكب زهرة الفنجان جنوب جنين.
وفا
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