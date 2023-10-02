مقتل طبيب سوري وزوجته برصاص

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الداخلية السورية تفاصيل حادثة مقتل طبيب وزوجته في محافظة حماة وسط البلاد، بعد تعرضهم لإطلاق نار وتفجير قنبلة من قبل زوج ابنتهم.



وقالت الداخلية السورية في بيان "وفاة الطبيب عصام هوشة وزوجته وإصابة ولديه جراء إطلاق النار عليهم وتفجير قنبلة في منزلهم من قبل زوج ابنته".



وأضاف البيان كاشفا المزيد من التفاصيل: "في الساعة 15:30 من تاريخ 2023/9/30 ورد إخبار إلى شرطة منطقة الغاب بحماة من مشفى السقيلبية الوطني بالدخول إليه مفارقا الحياة كل من الطبيب عصام هوشة وزوجته المدعوة رجاء الأحمد وإصابة كل من ولديه (ريما) و (زين) وزوج ابنته المدعو (أحمد.ع) إصابات بليغة بشظايا متفرقة في جميع أنحاء الجسـم".

وتابع البيان: "على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة الغاب ومركز الأمن الجنائي إلى المكان، وبالتحقيق الأولي تبين إقدام زوج ابنة الطبيب المدعو (أحمد.ع) على إطلاق النار ورمي قنبلة يدوية وتفجيرها في منزل الطبيب عصام الكائن في قرية حورات عمورين التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة ما أدى إلى وفاته مع زوجته وإصابة ولديه وزوج ابنته مُطلق النار وذلك بسبب خلافات عائلية".



واختتم البيان بالقول: "تم مصادرة البندقية الحربية وثلاث قنابل يدوية من مكان وقوع الحادثة، والتحقيقات مازالت مستمرة".

سكاي نيوز

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